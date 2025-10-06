Nie ma już tygodnia, w którym sieci dużych sklepów nie proponowałyby swoim klientom oferty z masłem w promocyjnej cenie lub dodatkowych kostek gratis. Tak jest i tym razem. To kolejna dobra okazja do uzupełnienia zapasów w lodówce i oszczędności w domowym budżecie.

Promocja na masło w w Lidlu. Ile kostek dostaniemy gratis?

Tym razem z promocji na masło można skorzystać w sklepach sieci Lidl. Oferta objęła masło ekstra Łaciate o wadze 200 gram. W ramach tej promocji można otrzymać jedną kostkę gratis. Aby skorzystać z tej oferty na tanie masło należy spełnić kilka warunków. Pierwszym jest zakup dwóch kostek masła. Wtedy tę trzecią właśnie dostaniemy gratis.

Darmowe masło w Lidlu. Do kiedy trwa promocja?

Za masło w tej promocji sieci sklepów Lidl zapłacimy 7,99 zł. Aby w ramach tej oferty otrzymać trzecią kostkę za darmo trzeba się jednak nieco pospieszyć. Promocja ta trwa tylko jeden dzień a dokładnie w poniedziałek 6 października.

Promocja masła w Lidlu. Czy obowiązują limity?

Aby dostać kostkę masła za darmo w Lidlu i skorzystać z promocyjnej oferty trzeba spełnić jeszcze jeden warunek. Jest nim posiadanie aplikacji Lidl Plus. Można ją za darmo ściągnąć na telefon.

Podczas zakupów wystarczy aktywować w niej kupon na ofertę z masłem ekstra Łaciate gratis zeskanować przy kasie. W ramach tej promocji obowiązują limity. Na jeden kupon można dokonać zakupów z jednym darmowym masłem.