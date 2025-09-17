Emeryci muszą udowadniać, że żyją

Specjaliści ZUS podczas dni poradnictwa w Montrealu, Ottawie, Winnipeg, Mississauga i Toronto udzielali Polakom przez minione kilka dni bezpłatnych porad, w tym dotyczących uzyskiwania świadczeń. Najwięcej problemów mają Polacy z corocznym udowadnianiem, że żyją, z przekazywaniem dokumentów i skompletowaniem dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia wypłat emerytur - wyjaśnił prezes ZUS Zbigniew Derdziuk.

Reklama

ZUS zapobiega wypłacaniu świadczeń "martwym duszom"

Osoby, które pobierają polskie świadczenia emerytalne lub rentowe poza granicami Polski, muszą regularnie poświadczać ZUS-owi, że wciąż żyją. Niedostarczenie w terminie odpowiedniego zaświadczenia sprawia, że wypłata pieniędzy jest wstrzymywana. Jest to środek ostrożności, który ma zapobiegać nadużyciom i uniemożliwić wypłacanie świadczeń po śmierci beneficjenta.

Do Kanady wysyłamy ok. 13 tys. świadczeń emerytalnych, kilkaset osób rocznie umiera, ale kilkunastu zmarłych system nie zauważa - tłumaczy prezes ZUS, dodając, że "łącznie, w odniesieniu do wszystkich wypłacanych świadczeń zagranicznych, rocznie ZUS zapobiega nadpłacie po zgonie ok. 24 mln z".

To koniec listów od ZUS?

ZUS ma program wymiany elektronicznej informacji z krajami takimi jak Austria, Francja, Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania i Australia. Zaproponowaliśmy to również Kanadzie, ale trochę czasu zajmie odejście od listownego poświadczania życia - mówi Derdziuk.

Problem, z jakim często mierzą się polscy emeryci mieszkający za granicą, dotyczy nieodpowiedniego formatu dokumentów. ZUS nie może akceptować i przetwarzać skanów w celu wypłaty świadczeń, co utrudnia im załatwianie formalności na odległość.

Reklama

E-rozmowy z emerytami?

Być może udałoby się wprowadzić możliwość np. e-wizyty dla usprawnienia niektórych formalności. ZUS musi mieć dowód, który byłby do zaakceptowania przez sąd. Czy nagranie rozmowy byłoby takim dowodem? - dopytuje prezes ZUS.