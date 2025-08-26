300 złotych na dziecko do 24 roku życia z programu Dobry Start

Do 30 listopada rodzice uczniów mogą składać wnioski o 300 złotych wsparcia w ramach programu Dobry Start. Dodatek ten przysługuje na każde uczące się dziecko od pierwszej klasy szkoły podstawowej aż do ukończenia przez nie 20 lat. W przypadku uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności świadczenie przysługuje do ukończenia 24 roku życia. Osoby, które złożą wniosek o wsparcie z programu Dobry Start do 31 sierpnia otrzymają wypłatę do 30 września. W przypadku wniosków złożonych po tym terminie ZUS wypłaci świadczenie w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Złożenie wniosku po 30 listopada możliwe jest tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada. Wnioski o pieniądze z programu Dobry Start można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez aplikację mZUS, portal PUE ZUS, portal Emp@tia bądź bankowość elektroniczną.

100 złotych na dziecko do 24 roku życia z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Osoby uprawnione do zasiłku rodzinnego mogą ubiegać się również o dodatek związany z rozpoczęciem roku szkolnego. Jego wysokość to 100 zł i ma on na celu częściowe pokrycie kosztów ponoszonych przy kompletowaniu wyprawki szkolnej. Wniosek o przyznanie dodatku należy złożyć najpóźniej do końca okresu zasiłkowego, w którym dziecko rozpoczęło naukę w szkole lub roczne przygotowanie przedszkolne. Świadczenie to może otrzymać matka, ojciec, opiekun prawny, opiekun faktyczny dziecka, a także osoba ucząca się. Dodatek przysługuje również w przypadku dzieci rozpoczynających obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

Zasiłek rodzinny w roku szkolnym 2025/2026

Kwota zasiłku rodzinnego uzależniona jest od wieku dziecka. Wynosi ona miesięcznie: 95 zł na dziecko do 5. roku życia, 124 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat oraz 135 zł na dziecko powyżej 18. roku życia aż do ukończenia 24 lat.

Prawo do pobierania zasiłku rodzinnego oraz związanych z nim dodatków przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, faktycznym opiekunom dziecka, a także osobom uczącym się. Aby jednak świadczenie zostało przyznane, należy spełnić kryterium dochodowe. Przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 674 zł, a w przypadku rodzin wychowujących dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością – 764 zł.

Inne dodatki do zasiłku rodzinnego w roku szkolnym 2025/2026

W roku szkolnym 2025/2026 oprócz podstawowego zasiłku rodzinnego oraz dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego rodziny mogą skorzystać także z szeregu innych dodatków, które mają wspierać rodziców i opiekunów w wychowaniu oraz edukacji dzieci. Do najważniejszych należą:

dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w wysokości 400 zł miesięcznie;

w wysokości 400 zł miesięcznie; dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w wysokości 193 zł miesięcznie na dziecko;

w wysokości 193 zł miesięcznie na dziecko; dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w wysokości 95 zł miesięcznie;

w wysokości 95 zł miesięcznie; dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 90,00 zł miesięcznie na dziecko do 5. roku życia, 110,00 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5. roku życia do ukończenia 24 lat;

– 90,00 zł miesięcznie na dziecko do 5. roku życia, 110,00 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5. roku życia do ukończenia 24 lat; dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 113,00 zł miesięcznie w przypadku zamieszkania w miejscowości, gdzie znajduje się szkoła ponadpodstawowa, artystyczna lub podstawowa (dla dzieci z niepełnosprawnością),

– 113,00 zł miesięcznie w przypadku zamieszkania w miejscowości, gdzie znajduje się szkoła ponadpodstawowa, artystyczna lub podstawowa (dla dzieci z niepełnosprawnością), dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdami – 69,00 zł miesięcznie na dziecko dojeżdżające do szkoły ponadpodstawowej lub artystycznej.

Dofinansowanie do podręczników dla osób niepełnosprawnych

Uczniom z niepełnosprawnościami przysługuje także dofinansowanie do podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025. Dofinansowanie wynosi od 225 zł do 445 zł.

Darmowe podręczniki dla uczniów w roku szkolnym 2025/2026

Dodatkowo, warto wiedzieć, że na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji z 12 marca 2025 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w 2025 r., uczniowie w roku szkolnym 2025/2026 mogą liczyć m.in. na bezpłatne podręczniki oraz materiały edukacyjne. Szkoły mają możliwość ubiegania się o dotację celową na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne dla klas III i VI, a także o materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I–VIII.