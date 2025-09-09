Zasiłek przysługuje zarówno matkom, jak i ojcom, którzy wychowują dziecko. Ważne jest, aby dziecko spełniało jeden z poniższych warunków, który uzasadnia jego hospitalizację po porodzie:

Urodziło się przed 28. tygodniem ciąży lub waży mniej niż 1000 g.

Urodziło się po 28. tygodniu ciąży, ale przed 37. tygodniem i waży więcej niż 1000 g.

Urodziło się po 37. tygodniu ciąży, ale wymagało co najmniej 2 dni hospitalizacji w okresie od 5. do 28. dnia po narodzinach.

Z prawa do zasiłku mogą skorzystać również osoby, które przyjęły dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza lub z wnioskiem o przysposobienie.

Zasiłek macierzyński. Wymiar urlopu i kwota

Okres uzupełniającego urlopu macierzyńskiego zależy od tygodnia ciąży, w którym urodziło się dziecko, jego masy urodzeniowej i czasu pobytu w szpitalu. Rodzice mogą otrzymać tydzień dodatkowego urlopu za każdy tydzień hospitalizacji dziecka. W przypadku wielu dzieci urodzonych przy jednym porodzie, pod uwagę bierze się wagę dziecka o najniższej masie urodzeniowej i okres pobytu w szpitalu tego dziecka, które było w nim najdłużej.

Za ten okres zasiłek wypłacany jest w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku, co oznacza, że rodzic nie straci finansowo, decydując się na dłuższą opiekę.

Jak złożyć wniosek o zasiłek?

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek, trzeba złożyć wniosek ZUS ZAM wraz z wymaganymi dokumentami, w tym zaświadczeniem ze szpitala o okresie hospitalizacji dziecka. Co kluczowe, wniosek trzeba złożyć przed zakończeniem standardowego urlopu macierzyńskiego. Dodatkowy urlop jest udzielany jednorazowo i nie można go podzielić na części.

Warto pamiętać, że nowa ustawa dotyczy również dzieci urodzonych przed 19 marca 2025 r., pod warunkiem, że rodzic był w tym dniu uprawniony lub korzystał z zasiłku macierzyńskiego. W takim przypadku wniosek należy złożyć najpóźniej w ostatnim dniu korzystania ze standardowego zasiłku.