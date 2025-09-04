Roczny limit zasiłku opiekuńczego zależy od tego, kim jest osoba, którą się opiekujesz.

60 dni przysługuje na opiekę nad: zdrowym dzieckiem do 8 lat (np. z powodu zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły), chorym dzieckiem do 14 lat, w tym także niepełnosprawnym.

przysługuje na opiekę nad: zdrowym dzieckiem do 8 lat (np. z powodu zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły), chorym dzieckiem do 14 lat, w tym także niepełnosprawnym. 30 dni dostaniesz na opiekę nad: niepełnosprawnym dzieckiem w wieku 8–18 lat, jeśli drugi rodzic nie może zapewnić opieki, niepełnosprawnym dzieckiem w wieku 14–18 lat.

dostaniesz na opiekę nad: niepełnosprawnym dzieckiem w wieku 8–18 lat, jeśli drugi rodzic nie może zapewnić opieki, niepełnosprawnym dzieckiem w wieku 14–18 lat. 14 dni przysługuje na opiekę nad innym chorym członkiem rodziny.

Warto wiedzieć, że zasiłek opiekuńczy przysługuje tylko wtedy, gdy w gospodarstwie domowym nie ma innych dorosłych osób, które mogą zapewnić opiekę. Wyjątkiem jest opieka nad chorym dzieckiem do 2. roku życia.

Zasiłek opiekuńczy – na kogo?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje, gdy konieczna jest osobista opieka nad:

Reklama

Dzieckiem do 8 lat (zdrowym) – w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia placówki, choroby niani lub opiekuna dziennego, a także w przypadku porodu, choroby lub pobytu w szpitalu małżonka lub rodzica dziecka.

(zdrowym) – w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia placówki, choroby niani lub opiekuna dziennego, a także w przypadku porodu, choroby lub pobytu w szpitalu małżonka lub rodzica dziecka. Chorym dzieckiem do 14 lat.

Chorym dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności do 18 lat.

Innym chorym członkiem rodziny (małżonek, rodzice, teściowie, dziadkowie, rodzeństwo, wnuki, dzieci powyżej 14 lat) - pod warunkiem, że mieszkają we wspólnym gospodarstwie domowym.

Zasiłek opiekuńczy w wymiarze do 8 tygodni przysługuje również ojcu lub innemu ubezpieczonemu członkowi rodziny, gdy matka dziecka wymaga opieki szpitalnej po porodzie i nie może się nim opiekować. Okres ten nie wlicza się do rocznego limitu 60 dni.

Zasiłek opiekuńczy. Ile wynosi, jakie dokumenty są wymagane?

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Aby go otrzymać, musisz złożyć odpowiedni wniosek w ZUS. Dostępne formularze to:

Z-15A – wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem.

– wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem. Z-15B – wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny.

– wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. ZAS-36 – oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat.

Wnioski możesz złożyć w formie papierowej lub elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.