Zasiłek stały to świadczenie pieniężne dla osób, które nie mogą pracować z powodu wieku lub stanu zdrowia. Ma on zapewnić im podstawowe środki do życia. W 2025 roku kryteria dochodowe dla osób ubiegających się o wsparcie wynoszą: 1313 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 823 zł na osobę w rodzinie.
Maksymalna kwota zasiłku to 1229 zł miesięcznie. Świadczenie stanowi różnicę między dochodem a 130% kryterium dochodowego (1313 zł). Zasiłek to różnica między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie (823 zł) a faktycznym dochodem. Minimalna kwota zasiłku wynosi 100 zł miesięcznie.
Kto może ubiegać się o zasiłek?
O zasiłek stały mogą ubiegać się osoby pełnoletnie, które są całkowicie niezdolne do pracy lub osiągnęły wiek emerytalny. Muszą one spełniać odpowiednie kryteria dochodowe. Zasiłek stały nie przysługuje, jeśli:
- Pobierasz rentę socjalną, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.
- Masz emeryturę lub rentę z ZUS/KRUS, która jest równa lub wyższa od kwoty zasiłku.
- Otrzymujesz dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraciłeś prawo do zasiłku dla bezrobotnych.
