Maksymalna kwota zasiłku to 1229 zł miesięcznie. Świadczenie stanowi różnicę między dochodem a 130% kryterium dochodowego (1313 zł). Zasiłek to różnica między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie (823 zł) a faktycznym dochodem. Minimalna kwota zasiłku wynosi 100 zł miesięcznie.

Kto może ubiegać się o zasiłek?

O zasiłek stały mogą ubiegać się osoby pełnoletnie, które są całkowicie niezdolne do pracy lub osiągnęły wiek emerytalny. Muszą one spełniać odpowiednie kryteria dochodowe. Zasiłek stały nie przysługuje, jeśli:

