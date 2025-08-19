Zasiłek rodzinny to jedno z podstawowych świadczeń wspierających polskie rodziny. Jego celem jest częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka, w szczególności w rodzinach o niskich dochodach. W 2025 roku rodzice i opiekunowie prawni mogą liczyć na kwotę 124 zł miesięcznie na dziecko w wieku od 5 do 18 lat. Świadczenie to ma charakter socjalny, a jego przyznanie zależy od kryterium dochodowego. Warto więc wiedzieć, kto dokładnie może się o nie ubiegać, jak wygląda próg dochodowy i jakie dokumenty należy złożyć, by otrzymać wsparcie.

Kto może się starać o zasiłek rodzinny w 2025 roku?

O zasiłek rodzinny mogą ubiegać się rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka, a także uczące się osoby pełnoletnie, które nie pozostają na utrzymaniu rodziców i spełniają kryterium dochodowe. Świadczenie przysługuje na dzieci od urodzenia do ukończenia 18 lat.

W przypadku dzieci uczących się w szkole możliwe jest przedłużenie prawa do świadczenia do 21. roku życia, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością – nawet do 24 lat.

Jaki jest próg do zasiłku rodzinnego w 2025 roku?

Podstawowym warunkiem uzyskania świadczenia jest dochód przypadający na członka rodziny. W 2025 roku kryterium dochodowe wynosi:

674 zł netto na osobę w rodzinie,

764 zł netto na osobę w rodzinie, jeśli wychowuje się dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością.

Warto pamiętać, że próg dochodowy jest ustalany na podstawie dochodów z roku bazowego (czyli o dwa lata wcześniejszych, w tym przypadku z 2023 roku), z uwzględnieniem aktualnych zmian w sytuacji materialnej rodziny.

Co jest dochodem do zasiłku rodzinnego?

Do dochodu rodziny wliczane są wszystkie przychody, które mają wpływ na realną sytuację materialną gospodarstwa domowego. Zalicza się do nich m.in.:

wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umów cywilnoprawnych,

emerytury i renty,

świadczenia z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,

zasiłki chorobowe i macierzyńskie,

alimenty oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

dochody z gospodarstwa rolnego,

przychody z najmu lub dzierżawy.

Dochód jest liczony w przeliczeniu na jednego członka rodziny, dlatego w praktyce liczba dzieci w gospodarstwie domowym ma duże znaczenie przy ubieganiu się o świadczenie.

Czego nie wlicza się do dochodu przy zasiłku rodzinnym?

Nie wszystkie przychody mają wpływ na ustalenie prawa do świadczenia rodzinnego. Z dochodu wyłącza się m.in.:

świadczenie 800+,

jednorazowe świadczenia z pomocy społecznej,

dodatki rodzinne i pielęgnacyjne,

zapomogi z tytułu klęsk żywiołowych,

stypendia szkolne, socjalne i inne świadczenia edukacyjne.

Ile wynosi zasiłek rodzinny w 2025 roku?

Kwota zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka. W 2025 roku obowiązują następujące stawki miesięczne:

95 zł na dziecko do 5 lat,

124 zł na dziecko od 5 do 18 lat,

135 zł na dziecko od 18 do 24 lat (uczące się).

Świadczenie wypłacane jest co miesiąc, najczęściej na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Kiedy podwyżka zasiłku rodzinnego?

Stawki zasiłku rodzinnego nie są waloryzowane co roku, lecz weryfikowane w cyklach trzyletnich. Ostatnia weryfikacja miała miejsce w 2024 roku. Wtedy kwota zasiłku nie wzrosła. Kolejna weryfikacja planowana jest na rok 2027. Oznacza to, że w 2025 roku obowiązują nadal te same kwoty co w poprzednich latach.

Wniosek o zasiłek rodzinny

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć odpowiedni wniosek. Można to zrobić:

tradycyjnie w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej,

elektronicznie – za pomocą portalu Emp@tia, bankowości elektronicznej lub profilu zaufanego.

Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną i dochodową, takie jak:

zaświadczenia o dochodach z urzędu skarbowego,

decyzje o przyznaniu renty lub emerytury,

dokumenty dotyczące alimentów,

zaświadczenia szkolne dla dzieci powyżej 18. roku życia.

Termin składania wniosków o zasiłek rodzinny na nowy okres świadczeniowy rozpoczyna się od 1 lipca w formie elektronicznej, a od 1 sierpnia w formie papierowej. Ostateczny termin mija 31 października 2025 roku. Złożenie wniosku w tym okresie gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia od listopada.