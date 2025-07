Ministerstwo Sportu i Turystyki pod kierownictwem Sławomira Nitrasa zainicjowało projekt zmian w ustawie o sporcie. Zgodnie z propozycją, dzieciom reprezentantek i reprezentantów Polski (medalistów olimpijskich i paraolimpijskich) w razie śmierci rodzica-sportowca będą przysługiwały świadczenia olimpijskie, potocznie nazywane "emeryturami sportowymi". Dotychczas, po śmierci uprawnionego sportowca, wsparcie finansowe było całkowicie wstrzymywane. Minister Nitras podkreśla, że impuls do zmian dała historia pani Barbary Dąbrowskiej, wdowy po Michale Dąbrowskim, dwukrotnym medaliście XVII Letnich Igrzysk Paralimpijskich Paryż 2024 w szermierce, który osierocił dwoje małych dzieci.

Zasady wypłat i kwoty świadczeń

Nowe przepisy przewidują, że dzieci mogą otrzymać świadczenie w takiej samej wysokości, jaką pobierali ich rodzice. Świadczenia będą wypłacane do ukończenia przez nie 16. roku życia, a w razie kontynuowania nauki – do lat 26.

Reklama

Mechanizm świadczenia olimpijskiego zawiera element waloryzacyjny, ponieważ jego wysokość jest powiązana z kwotą bazową dla członków korpusu służby cywilnej, określaną corocznie w ustawie budżetowej.

Reklama

Emerytura olimpijska. Ile wynosi?

Od stycznia 2025 roku wysokość emerytury olimpijskiej wynosi 4967,95 zł brutto miesięcznie. Co ważne, świadczenie to jest zwolnione z podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, co oznacza, że cała kwota trafia do beneficjenta. Obecnie świadczenie to otrzymuje blisko 600 osób – medaliści olimpijscy, paraolimpijscy oraz uczestnicy igrzysk głuchych.

Nie jest jeszcze jasne, czy wypłaty będą przyznawane automatycznie, czy też pojawią się dodatkowe warunki, takie jak wiek dziecka czy sytuacja materialna.

Co dalej z projektem?

Projekt ustawy jest już gotowy, ale nadal nie trafił pod obrady rządu. Zgodnie z wykazem prac legislacyjnych, ministrowie mieli zająć się nim w drugim kwartale 2025 roku. Nie wiadomo jednak, czy dokument zostanie przyjęty w zaplanowanym terminie.