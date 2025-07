Każda waloryzacja to szansa na poprawę sytuacji finansowej seniorów. Z uwagi na zmieniające się wskaźniki inflacji i płac, ważne jest zrozumienie działania mechanizmów podwyżek. Można wówczas samodzielnie obliczać wysokość swoich świadczeń.

Waloryzacja emerytur 2026. Jak to działa?

Waloryzacja emerytur i rent w Polsce odbywa się raz do roku, 1 marca. Jej celem jest utrzymanie siły nabywczej świadczeń, czyli zapewnienie, że emerytura nie traci na wartości przez inflację. Aby obliczyć wskaźnik waloryzacji, bierze się pod uwagę dwa główne czynniki z poprzedniego roku kalendarzowego (w tym przypadku z roku 2025 dla waloryzacji w marcu 2026):

Reklama

• inflację - jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem (lub wskaźnik cen dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów, jeśli jest wyższy) za cały poprzedni rok kalendarzowy. Najnowszy komunikat GUS wskazał, że w drugim kwartale 2025 roku ceny wzrosły o 0,6% w stosunku do pierwszego kwartału 2025 roku, co jest jednym z elementów składających się na całoroczną inflację;

• realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia - drugi składnik to co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Ważne Wskaźnik waloryzacji jest iloczynem (lub sumą procentową) tych dwóch czynników. Ostateczny, pełny wskaźnik za rok 2025 zostanie ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na początku 2026 roku.

Reklama

Praktyczne przykłady obliczeń. Ile konkretnie otrzymasz?

Aby ułatwić zrozumienie, jak waloryzacja wpłynie na Twoje świadczenie, przedstawiamy konkretne przykłady. Będziemy opierać się na prognozowanym wskaźniku waloryzacji w wysokości 105,5% (czyli 5,5% wzrostu), co jest realnym scenariuszem wynikającym z obecnych danych i przewidywań ekonomicznych na rok 2025. Pamiętaj, że jest to symulacja, a ostateczne dane mogą się nieznacznie różnić.

Przykład 1. Emerytura powyżej minimalnej

Pan Jan otrzymuje obecnie emeryturę w wysokości 2500 zł brutto. Zastanawia się, ile dostanie po waloryzacji w marcu 2026 roku.

Jego emerytura zostanie obliczona w następujący sposób:

2500 zł (obecna emerytura) x 105,5% (prognozowany wskaźnik waloryzacji) = 2637,50 zł brutto.

Dla Pana Jana oznacza to, że jego miesięczne świadczenie wzrośnie o 137,50 zł.

Przykład 2. Emerytura minimalna

Pani Maria ma obecnie emeryturę w wysokości 1700 zł brutto. Jest to kwota niższa od obecnej minimalnej emerytury (1780,96 zł brutto). Pani Maria posiada wymagany staż ubezpieczeniowy (20 lat okresów składkowych i nieskładkowych).

Po waloryzacji w marcu 2026 roku, jej świadczenie zostanie podniesione do nowej, zwaloryzowanej kwoty minimalnej emerytury. Jeśli prognozowana kwota minimalna emerytury wyniesie około 1878 zł brutto (czyli 1780,96 zł zwaloryzowane o 105,5%), to świadczenie Pani Marii wzrośnie o 178 zł (z 1700 zł do 1878 zł). ZUS gwarantuje jej dopłatę do tego poziomu.

Przykład 3. Emerytura niskoskładkowa

Pan Piotr, podobnie jak Pani Maria, ma emeryturę wyliczoną na poziomie 1700 zł brutto. Niestety, Pan Piotr posiada tylko 18 lat okresów składkowych i nieskładkowych.

W jego przypadku, choć jego świadczenie jest niższe od kwoty minimalnej, ZUS nie podniesie go do poziomu minimalnej emerytury, ponieważ Pan Piotr nie spełnia warunku stażu ubezpieczeniowego (min. 25 lat dla mężczyzn). Jego emerytura zostanie zwaloryzowana jedynie o ogólny wskaźnik waloryzacji.

1700 zł (obecna emerytura) x 105,5% (prognozowany wskaśnik waloryzacji) = 1793,50 zł brutto.

Pan Piotr otrzyma podwyżkę o 93,50 zł, ale jego emerytura wciąż będzie poniżej kwoty minimalnej emerytury.

Przykład 4. Emerytura nowo przyznana po 1 marca 2025 roku

Pani Anna przeszła na emeryturę w lipcu 2025 roku, a jej świadczenie zostało ustalone na 2000 zł brutto.

Jej emerytura będzie podlegać waloryzacji od 1 marca 2026 roku na takich samych zasadach jak inne świadczenia.

2000 zł (emerytura przyznana w 2025 r.) x 105,5% (prognozowany wskaźnik waloryzacji) = 2110 zł brutto.

Pani Anna może spodziewać się wzrostu świadczenia o 110 zł.

Skąd wziąć dane do obliczeń. Bądź na bieżąco z GUS i ZUS

Aby jak najdokładniej oszacować wysokość swojej przyszłej emerytury, należy na bieżąco śledzić oficjalne komunikaty:

• Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) - publikuje on kluczowe wskaźniki dotyczące inflacji (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych) oraz wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Pełne dane za rok 2025, niezbędne do wyliczenia waloryzacji 2026, pojawią się na początku 2026 roku;

• Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – MRPiPS oficjalnie ogłasza wskaźnik waloryzacji, zazwyczaj w lutym, tuż przed marcową podwyżką.

• Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) - po ogłoszeniu wskaźnika, ZUS dokonuje przeliczenia świadczeń i wysyła decyzje waloryzacyjne do emerytów. Warto śledzić swoje konto na PUE ZUS, gdzie często szybciej pojawiają się informacje o zwaloryzowanej kwocie.

Pamiętaj, że podane przykłady opierają się na prognozach. Dokładna kwota emerytury po waloryzacji zostanie ustalona przez ZUS po ogłoszeniu ostatecznego wskaźnika.