Zasiłek przedemerytalny to forma pomocy finansowej skierowana do osób w wieku przedemerytalnym, które straciły zatrudnienie z przyczyn od nich niezależnych lub nie są w stanie ponownie znaleźć pracy. Świadczenie to ma na celu ułatwienie płynnego przejścia z rynku pracy na emeryturę. Jakie kryteria należy spełnić, aby uzyskać to wsparcie?

Komu przysługuje zasiłek przedemerytalny w 2025 roku?

Zasiłek przedemerytalny w 2025 roku przysługuje osobom, które znalazły się w wieku przedemerytalnym i straciły pracę z przyczyn niezależnych od siebie lub mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia. Aby otrzymać świadczenie, trzeba spełnić łącznie warunki ogólne i szczegółowe wybrane do sytuacji:

Warunki ogólne (wymagane od wszystkich):

przez minimum 180 dni pobierałeś zasiłek dla bezrobotnych,

wciąż jesteś zarejestrowany jako osoba bezrobotna i nie odrzucałeś zatrudnienia bez uzasadnionej przyczyny,

złożysz wniosek w ciągu 30 dni od momentu wydania dokumentu potwierdzającego 180 dniowy okres pobierania zasiłku.

Warunki szczegółowe – wybierz odpowiedni scenariusz:

Wiek ukończony: minimum 56 lat (kobiety) lub 61 lat (mężczyźni), umowa zakończona z powodu likwidacji lub upadłości pracodawcy, co najmniej 6 miesięcy pracy, a staż pracy wynosi co najmniej 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni). Wiek: minimum 55/60 lat (kobiety/mężczyźni), stosunek pracy zakończony z przyczyn dotyczących organizacji zakładu pracy, co najmniej 6 miesięcy pracy u ostatniego pracodawcy, staż: 30 lat (kobiety) lub 35 lat (mężczyźni). Bez względu na wiek: staż osiągający 35 lat (kobiety) lub 40 lat (mężczyźni) i rozwiązanie pracy z przyczyn związanych z zakładem pracy oraz min. 6 miesięczne zatrudnienie u ostatniego pracodawcy. Przypadki ogłoszenia upadłości działalności gospodarczej – min. 56/61 lat wiek i staż co najmniej 20/25 lat, prowadzenie działalności przez min. 24 miesiące z opłaconymi składkami. Pobieranie renty (pielęgnacyjnej, specjalnej, opiekuńczej) przez co najmniej 365 dni, rejestracja w PUP w ciągu 60 dni od ustania renty, wiek co najmniej 55/60 lat oraz staż 20/25 lat.

Osoby, które spełniają powyższe przesłanki, dołączą odpowiednią dokumentację i złożą wniosek w terminie, mogą uzyskać świadczenie. Warto sprawdzić swój przypadek i skonsultować się z ZUS lub doradcą, aby upewnić się, czy wszystkie wymagania zostały spełnione.

Ile wynosi zasiłek przedemerytalny w 2025 roku?

Wysokość świadczenia przedemerytalnego określa ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych. Podlega ona corocznej waloryzacji. W 2025 roku wartość zasiłku przedemerytalnego brutto wynosi 1884,61 zł, co po odliczeniach daje około 1488,80 zł na rękę.

Nowa stawka na 2026 rok zostanie ogłoszona w marcu, kiedy wejdą w życie zmiany wynikające z waloryzacji. Już teraz jednak wiadomo, że podwyżka może być symboliczna, ponieważ prognozowana waloryzacja emerytur i rent ma być najniższa od kilku lat.

Warto również pamiętać, że świadczenie może zostać pomniejszone, jeśli osoba pobierająca zasiłek osiąga dodatkowy dochód. W takim przypadku ma obowiązek poinformowania ZUS o uzyskanych przychodach w terminie 14 dni.

Wniosek o zasiłek przedemerytalny

Aby otrzymać zasiłek przedemerytalny, należy złożyć w ZUS wniosek na formularzu ESP, dostępny w wersji papierowej w placówkach ZUS lub online przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE). Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków:

świadectwa pracy, wydające przyczynę ustania zatrudnienia;

informację o okresach składkowych i nieskładkowych (formularz ERP 6);

zaświadczenia z urzędu pracy o pobieraniu zasiłku przez co najmniej 180 dni, rejestracji jako bezrobotny oraz o nieodrzucaniu zatrudnienia bez uzasadnionej przyczyny.

Wnioski można składać osobiście, przez pełnomocnika, pocztą lub elektronicznie przez PUE; jeśli wybierzesz formę elektroniczną, dokumenty podpisuje się profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowany. Należy pamiętać, że wniosek trzeba złożyć w ciągu 30 dni od spełnienia warunków, tj. od wystawienia dokumentu potwierdzającego 180 dni pobierania zasiłku lub od zakończenia pracy zgodnie z kryteriami.

Po złożeniu dokumentów, ZUS analizuje wniosek i wydaje decyzję w ciągu 30 dni od wyjaśnienia wszystkich okoliczności. W przypadku negatywnej decyzji przysługuje bezpłatne odwołanie do sądu pracy w terminie jednego miesiąca od otrzymania decyzji.

Kiedy ustaje prawo do zasiłku przedemerytalnego?

Prawo do zasiłku przedemerytalnego nie jest przyznawane bezterminowo. Istnieją określone sytuacje, w których świadczenie to wygasa. Zasiłek ustaje przede wszystkim na wniosek samego świadczeniobiorcy, jeśli zdecyduje się on zrezygnować z dalszego pobierania świadczenia. Dodatkowo, świadczenie wygasa automatycznie w dniu poprzedzającym nabycie prawa do emerytury potwierdzonej decyzją ZUS lub innego organu rentowego, a także z chwilą osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, czyli w momencie, kiedy świadczeniobiorca uzyskuje prawo do emerytury z urzędu. Ustanie prawa do zasiłku następuje również z dniem nabycia prawa własności lub objęcia w posiadanie nieruchomości rolnej, jeżeli powierzchnia użytków rolnych przekracza 2 ha przeliczeniowe, albo w przypadku współwłasności, gdy udział przekracza ten próg. W każdej z tych sytuacji wypłata świadczenia zostaje wstrzymana, a świadczeniobiorca traci prawo do dalszego korzystania z tego rodzaju wsparcia.