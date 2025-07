Tysiące Polaków pobiera podwójne emerytury. Nowe dane ZUS

Liczba Polaków pracujących za granicą stale rośnie, a co za tym idzie – coraz więcej osób ma prawo do dwóch emerytur. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) informuje, że obecnie aż 360 tysięcy emerytów i rencistów pobiera świadczenia wynikające z pracy zarówno w Polsce, jak i w innych państwach. Najwięcej takich przypadków dotyczy Polaków pracujących w Niemczech, obsługiwanych głównie przez oddział ZUS w Opolu, który wypłaca już ponad 72 tysiące świadczeń.

Jak podkreśla Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy opolskiego ZUS, zjawisko to będzie się nasilać. – Wiele osób, które zakończyły aktywność zawodową, już zbiera plony pracy oskładkowanej w kilku systemach ubezpieczenia społecznego. W minionym roku niemal 360 tysięcy osób otrzymywało z ZUS emerytury i renty wypracowane w Polsce i w innym kraju – mówi Szczurek.

Kiedy przysługuje emerytura z dwóch krajów? Musisz spełnić kilka warunków

Aby otrzymać emeryturę z dwóch państw, należy spełnić jeden warunek – w obu krajach trzeba legalnie pracować i opłacać składki emerytalne. Każdy kraj oblicza wysokość świadczenia osobno, na podstawie przepracowanych w nim lat i wysokości składek. W praktyce oznacza to, że możesz pobierać dwie niezależne emerytury – z Polski i np. Niemiec.

Dodatkowo kraje Unii Europejskiej, EFTA i Wielka Brytania stosują zasadę sumowania okresów ubezpieczenia. Oznacza to, że jeżeli w jednym z państw nie wypracowałeś minimalnego stażu do emerytury, do tego okresu zostaną doliczone lata pracy w innych krajach.

Emerytura z Niemiec. Po ilu latach należy się niemiecka emerytura?

Aby uzyskać emeryturę z Niemiec, trzeba spełnić dwa podstawowe warunki. Po pierwsze trzeba osiągnąć ustawowy wiek emerytalny i mieć co najmniej 5 lat okresów składkowych. Oznacza to, że należy opłacać składki do niemieckiego systemu ubezpieczeń społecznych przez przynajmniej 60 miesięcy.

Emerytura z Norwegii. Po ilu latach przysługuje norweska emerytura?

W Norwegii prawo do emerytury państwowej przysługuje każdej osobie, która przez co najmniej 5 lat była objęta norweskim systemem ubezpieczeń społecznych. Jednocześnie trzeba spełnić kryterium wieku. W tym skandynawskim kraju to obecnie 67 lat.

Emerytura z Wielkiej Brytanii. Po ilu latach przysługuje brytyjska emerytura?

Aby otrzymać państwową emeryturę w Wielkiej Brytanii, trzeba mieć co najmniej 10 lat składkowych. O świadczenie można ubiegać się po ukończeniu 66. roku życia. Jednak, aby aplikować trzeba mieć "brytyjski pesel", czyli National Insurance Number.

Jak złożyć wniosek o zagraniczną emeryturę?

Aby ubiegać się o emeryturę z Polski oraz innego kraju członkowskiego UE lub EFTA, należy:

wypełnić formularz EMP – wniosek o emeryturę;

dołączyć załącznik dla osób ubiegających się o zagraniczne świadczenie;

złożyć formularz E 207 PL, zawierający informacje o okresach pracy za granicą.

Osoby mieszkające w Polsce składają wniosek w najbliższym oddziale ZUS. Następnie trafia on do specjalistycznej placówki obsługującej dany kraj, np.: