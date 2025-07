Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że jeśli miałeś wypadek przy pracy lub stwierdzono u Ciebie chorobę zawodową, możesz otrzymać zwrot części poniesionych kosztów. Dotyczy to leczenia stomatologicznego, szczepień ochronnych oraz zakupu wyrobów medycznych. Kluczowy warunek to posiadanie ubezpieczenia wypadkowego.

Leczenie stomatologiczne i szczepienia ochronne

ZUS zwraca koszty świadczeń, które nie są refundowane z innych źródeł, na przykład z Narodowego Funduszu Zdrowia. Ważne jest, aby leczenie stomatologiczne i szczepienia ochronne przeprowadziła placówka lub lekarz, który ma umowę z NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Aby otrzymać zwrot, należy złożyć w placówce ZUS formularz PR-1 – Wniosek o pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych. Dokument musi podpisać lekarz. Do wniosku trzeba dołączyć:

Protokół powypadkowy (jeśli wypadek miał miejsce podczas zatrudnienia na umowę o pracę).

(jeśli wypadek miał miejsce podczas zatrudnienia na umowę o pracę). Kartę wypadku (jeśli pracowałeś na innej podstawie niż umowa o pracę).

(jeśli pracowałeś na innej podstawie niż umowa o pracę). Decyzję Państwowej Inspekcji Sanitarnej (w przypadku choroby zawodowej).

Lekarz orzecznik ZUS może również skierować Cię do konkretnej placówki lub lekarza, który wykona odpowiednią usługę medyczną.

Zwrot kosztów za wyroby medyczne

ZUS może również zwrócić koszty zakupu wyrobów medycznych, które są wymienione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. ZUS zwraca koszty w części określonej w tym rozporządzeniu jako "Wysokość udziału własnego", wyliczonej od kwoty "Limitu finansowania ze środków publicznych". Przykład: Pani Barbara Kowalska po wypadku musiała kupić ortezę za 3000 zł. Rozporządzenie określało limit na 2500 zł i 10 proc. udziału własnego. NFZ zwrócił jej 2250 zł, a ZUS może zwrócić dodatkowe 250 zł (10 proc. z 2500 zł). Aby uzyskać zwrot, należy złożyć w placówce ZUS formularz PR-2 – Wniosek o pokrycie kosztów wyrobów medycznych. Do wniosku dołącz:

Protokół powypadkowy lub kartę wypadku.

Decyzję Państwowej Inspekcji Sanitarnej (dla chorób zawodowych).

(dla chorób zawodowych). Fakturę lub rachunek za zakup.

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Kto płaci za badania na obecność alkoholu lub narkotyków po wypadku?

Jeśli podejrzewasz, że Twój pracownik mógł być pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych podczas wypadku w pracy, możesz skierować go na badania, aby to potwierdzić. Pracownik płaci, jeśli był nietrzeźwy lub pod wpływem środków odurzających/psychotropowych i w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku. ZUS zwraca koszty w pozostałych przypadkach, na wniosek. Aby ubiegać się o zwrot kosztów, złóż formularz PR-3 – Wniosek o zwrot kosztów skierowania pracownika na badania. Dołącz do niego:

Protokół powypadkowy lub kartę wypadku.

Fakturę lub rachunek za badania.

Wyniki badań ubezpieczonego.

Te zasady obowiązują od 29 grudnia 2022 roku.