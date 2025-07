Potrzebujesz przerwać pracę, by zająć się chorym rodzicem? ZUS oferuje wsparcie. Osoby posiadające ubezpieczenie chorobowe mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego. To ważne finansowe wsparcie dla tych, którzy poświęcają swój czas opiece nad bliskimi. Sprawdzamy, jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać pieniądze.