Państwowa Inspekcja Pracy szykuje się na gigantyczne zmiany, które mają chronić pracowników przed nieuczciwym traktowaniem i wyzyskiem. Rada Unii Europejskiej zatwierdziła reformę PIP w ramach Krajowego Planu Odbudowy, co otwiera drogę do modernizacji urzędu, nowych uprawnień i większego budżetu. Jak podkreśla Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki, to ogromna szansa, ale i wyzwanie, które ma ograniczyć segmentację polskiego rynku pracy. Zmiany wejdą w życie w 2026 roku.