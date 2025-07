"Rzeczpospolita" przypomina we wtorek, że "orzecznictwo lekarskie ZUS jest podstawą dostępu do wielu świadczeń i uprawnień. (...) Główną rolę w systemie odgrywają lekarze orzecznicy”. Gazeta informuje, że ZUS zatrudnia obecnie (stan na 31 maja 2025 r.) w orzecznictwie lekarskim 684 medyków w łącznym wymiarze 521 etatów.

Kryzys w ZUS. Liczba lekarzy orzeczników drastycznie spada

Według dziennika Zakład przyznaje, że ponad 40 proc. etatów lekarskich jest nieobsadzonych, a w niektórych oddziałach ZUS odsetek ten sięga nawet 75 proc. "A problem jeszcze się potęguje. W 2024 r. przeprowadzono 263 rekrutacje, ale udało się zatrudnić lekarzy jedynie w wymiarze 28,6 etatu" - pisze "Rzeczpospolita".

Liczba medyków odchodzących z pracy jest większa od tych, których udaje się zatrudnić. Dla przykładu w 2025 r. przyjęto lekarzy w łącznym wymiarze 12,5 etatu, a jednocześnie z pracy odeszło ich w tym okresie dwukrotnie więcej (24,5 etatu). Problem z każdym rokiem się pogłębia.

"Liczba zatrudnionych lekarzy orzeczników w latach 2016-2024 zmniejszyła się o 237 etatów, tj. o 31 proc. Na dodatek ponad 60 proc. pracujących w tym zawodzie, to osoby w wieku powyżej 60. roku życia" - pisze gazeta.

Dramatyczna sytuacja w ZUS. Rząd zapowiada wielkie zmiany

Skutkiem pogłębiających się od kilku lat trudności w tym obszarze jest stale wydłużający się czas oczekiwania ubezpieczonych na wydanie orzeczenia i tym samym przyznanie świadczenia. Średni czas oczekiwania na wydanie orzeczenia w I kwartale 2025 r. wynosił 31 dni, ale w niektórych oddziałach przekraczał już 60 dni.

Dlatego konieczne są szybkie zmiany systemowe w tym zakresie, aby zakład mógł realizować zadania ustawowe. "Wydaje się, że rząd ma tego świadomość, dlatego przygotował projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który znajduje się na etapie prac Stałego Komitetu Rady Ministrów" - dodała gazeta.

Nowe zasady kontroli L4 przez ZUS. Związkowcy alarmują przed nadużyciami

Projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadza także istotne zmiany w zakresie zasad kontroli zwolnień lekarskich przez ZUS. Kluczowa modyfikacja dotyczy rezygnacji z budzącej kontrowersje przesłanki pozbawienia prawa do zasiłku chorobowego, polegającej na nieobecności chorego pracownika pod wskazanym adresem w czasie trwania zwolnienia lekarskiego. Związkowcy alarmują, że to, co ma być dla pracowników korzystne, może w rzeczywistości stać się polem do nadużyć ze strony pracodawców.