Od 1 stycznia 2025 roku świadczenie honorowe wynosi 6246,13 zł brutto miesięcznie. Co ważne, świadczenie to będzie corocznie waloryzowane w marcu, podobnie jak standardowe emerytury i renty. Oznacza to, że jego wartość będzie rosła wraz z inflacją. ZUS podkreśla, że nawet ci, którzy już pobierali świadczenie w niższej kwocie do 31 grudnia 2024 roku, od nowego roku automatycznie otrzymają podwyżkę do nowej, wyższej sumy.

Dla kogo wyższa kwota świadczenia honorowego? Kluczowy rocznik

Choć nowa kwota 6246,13 zł obowiązuje od 1 stycznia 2025 roku, jest pewien haczyk. Pełna wysokość świadczenia przysługuje wyłącznie osobom urodzonym w latach 1924-1925. Oznacza to, że to właśnie ci seniorzy, którzy w 2025 roku osiągną wiek 100 lub 101 lat, mogą liczyć na pełne wsparcie. Od 1 stycznia 2025 r. każda osoba, która ukończy 100 lat życia, otrzyma świadczenie honorowe w tej kwocie.

Świadczenie z urzędu

Jeśli spełniasz określone warunki, ZUS przyzna Ci świadczenie honorowe z urzędu. To znaczy, że nie musisz składać żadnych wniosków – pieniądze trafią do Ciebie automatycznie.

Aby otrzymać świadczenie z urzędu, musisz:

Posiadać obywatelstwo polskie.

Ukończyć 100 lat.

Posiadać w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym skończyłeś 100 lat, prawo do jednego ze świadczeń wymienionych w ustawie o świadczeniu honorowym (np. emerytura, renta).

Decyzję w sprawie świadczenia otrzymasz z właściwego organu emerytalnego lub rentowego (ZUS, KRUS, wojskowe organy emerytalne itd.). Pamiętaj, że jeśli pobierasz więcej niż jedno świadczenie emerytalno-rentowe, otrzymasz tylko jedno świadczenie honorowe. Jeśli twoje świadczenia wypłacają dwa różne organy, ZUS będzie odpowiedzialny za przyznanie i wypłatę świadczenia honorowego.

Kiedy wniosek jest konieczny?

Co zrobić, jeśli nie pobierasz emerytury ani renty, ale masz już 100 lat? Nadal możesz ubiegać się o świadczenie honorowe, ale wtedy musisz złożyć wniosek.

Warunki do spełnienia przy składaniu wniosku:

Posiadasz obywatelstwo polskie.

Ukończyłeś 100 lat.

Przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia miałeś ośrodek interesów życiowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Złożysz wniosek o przyznanie świadczenia.

W takim przypadku ZUS przyzna świadczenie od miesiąca złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż od miesiąca, w którym skończyłeś 100 lat. Formularz wniosku o świadczenie honorowe (ESH) jest dostępny od 1 stycznia 2025 roku na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl) oraz w każdej placówce ZUS.