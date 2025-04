"Zarówno globalni jak i lokalni inwestorzy skoncentrują się na nowych sygnałach płynących z USA, w kontekście konfliktu pomiędzy D. Trumpem a J. Powellem. Rosnące obawy rynku, że administracja prezydenta USA stara się znaleźć skuteczny sposób na szybką wymianę prezesa Fed, co poważnie podważyłoby niezależność amerykańskiego banku centralnego, ponownie wznowiły erozję zaufania inwestorów do amerykańskich aktywów, w tym dolara" - napisali ekonomiści PKO BP.

"Stąd na wtorkowej sesji oczekujemy utrzymania się kursu EUR/PLN w pobliżu 4,27 przy wyraźnie podwyższonym prawdopodobieństwie dalszego spadku kursu USD/PLN" - dodali.

Nerwowo na rynkach walut. Co się dzieje z dolarem, euro i złotym?

Prezydent USA Donald Trump powiedział w czwartek, że jeśli będzie tego chciał, prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell bardzo szybko odejdzie ze stanowiska, dodając, że ma prawo go zwolnić. Po raz kolejny skrytykował też szefa banku centralnego, twierdząc, że powinien obniżyć stopy procentowe.

Zdaniem ekonomistów, szereg publikowanych we wtorek danych z krajowej gospodarki za marzec (produkcja przemysłowa, inflacja PPI, zatrudnienie i wynagrodzenia), w przypadku braku znaczących odchyleń od konsensusu, nie powinny mieć wyraźnego wpływu na notowania złotego.

RYNEK DŁUGU

"We wtorek do gry wracają inwestorzy z Europy, a awersja do amerykańskich aktywów oraz tryb risk-off powinny wspierać niższe rentowności obligacji skarbowych ze Starego Kontynentu" - oceniają ekonomiści PKO BP.

"Krajowe SPW pomimo znacznego technicznego wyprzedania (mierzonego dla rentowności), zapewne podążać będą za europejskimi rynkami bazowymi, szczególnie jeśli odczyty marcowych danych o dynamice wynagrodzeń byłyby niższe od rynkowego konsensusu" - dodają.

wtorek piątek czwartek 09:10 10:12 16:58 EUR/PLN 4,2775 4,28 4,281 USD/PLN 3,7221 3,764 3,772 CHF/PLN 4,5892 4,6 4,601 EUR/USD 1,1492 1,14 1,135 PS0527 4,37 4,34 4,36 PS0130 4,67 4,67 4,67 DS1034 5,21 5,22 5,21

Źródło: PAP, PAP Biznes