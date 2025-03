Ceny mieszkań w Polsce 2025

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) podał w środę, że w lutym 2025 średnie ceny mieszkań w największych miastach – Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu – wzrosły o 3,4 proc. rok do roku. Eksperci zwrócili jednak uwagę, że mimo ogólnej tendencji wzrostowej, w Warszawie i Krakowie ceny spadły. "Były to pierwsze roczne spadki cen mieszkań na tych rynkach od co najmniej trzech lat" – zaznaczyli specjaliści.

Analizy wykazały, że spośród dużych miast największy wzrost cen odnotowano w Gdańsku. Eksperci zauważają również, że od kwietnia 2024 roku rynek nieruchomości wykazuje oznaki stabilizacji. Obecnie średnia cena za metr kwadratowy mieszkania w Polsce wynosi 11,8 tys. zł, natomiast w sześciu największych miastach kraju jest to 15,4 tys. zł.

Z raportu PIE wynika, że w lutym 2025 roku, w porównaniu do stycznia, ceny mieszkań w sześciu największych miastach wzrosły średnio o 0,2 proc. Wzrost ten był napędzany głównie przez Poznań i Łódź, natomiast w pozostałych miastach ceny spadły. Analitycy dodali także, że w miejscowościach liczących do 100 tys. mieszkańców ceny nieruchomości wzrosły o 2,2 proc., podczas gdy w miastach o populacji od 100 do 500 tys. zanotowano spadek o 0,5 proc. w skali miesiąca.

Czy ceny mieszkań spadną w 2025? Prognoza cen mieszkań 2025

Zdaniem ekspertów obecne poziomy cen mieszkań w różnych segmentach rynku są zbliżone do tych z kwietnia 2024 roku.

Ceny nieruchomości w 2025 r. stabilizują się. W dwóch największych rynkach mieszkaniowych – w Warszawie i w Krakowie – ceny w lutym spadły. Również w pozostałych dużych miastach w najbliższych miesiącach prawdopodobnie zaobserwujemy spadki lub nieznaczne wzrosty cen mieszkań – skomentował Tomasz Mądry, analityk z Zespołu Zrównoważonego Rozwoju w PIE.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank zajmujący się analizą kluczowych aspektów gospodarki, w tym makroekonomii, energetyki, klimatu, gospodarki światowej, cyfryzacji i zrównoważonego rozwoju. Instytut regularnie publikuje raporty i rekomendacje dotyczące gospodarki oraz sytuacji społecznej w Polsce i na świecie.