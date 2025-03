Na czym polega upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe przeznaczone dla osób fizycznych, które stały się trwale niewypłacalne, czyli przez co najmniej 3 miesiące nie są w stanie spłacać swoich zobowiązań. Proces ten przebiega w kilku etapach. Najpierw dłużnik składa wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości, a następnie – jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie – majątek dłużnika przechodzi pod zarząd syndyka.

Podstawowe cele upadłości to:

uporządkowanie sytuacji finansowej dłużnika,

częściowe lub całkowite umorzenie długów,

zaspokojenie wierzycieli w możliwym zakresie.

Syndyk zajmuje się sprzedażą majątku dłużnika i ustala, jakie zobowiązania mogą zostać umorzone. W niektórych przypadkach sąd ustala plan spłaty, który może obowiązywać nawet przez 7 lat.

Ile trzeba mieć długu, żeby ogłosić upadłość konsumencką?

Nie istnieje konkretna kwota długu, która kwalifikowałaby do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Kluczowym kryterium jest stan niewypłacalności, czyli sytuacja, w której dłużnik nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań przez minimum 3 miesiące.

Jednak sąd przy rozpatrywaniu wniosku bierze pod uwagę kilka czynników, takich jak:

wysokość zadłużenia,

możliwości jego spłaty,

przyczyny niewypłacalności.

Jeśli dłużnik posiada pewne dochody lub majątek, który pozwala na uregulowanie zobowiązań, sąd może oddalić wniosek, uznając, że sytuacja dłużnika nie uzasadnia ogłoszenia upadłości.

Czym skutkuje upadłość konsumencka?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z poważnymi konsekwencjami, które wpływają zarówno na życie osobiste, jak i finansowe dłużnika. Po zatwierdzeniu upadłości:

dłużnik traci kontrolę nad swoim majątkiem – wszelkie aktywa przechodzą pod zarząd syndyka, który może sprzedać nieruchomości, samochody czy inne wartościowe rzeczy, aby spłacić wierzycieli;

– wszelkie aktywa przechodzą pod zarząd syndyka, który może sprzedać nieruchomości, samochody czy inne wartościowe rzeczy, aby spłacić wierzycieli; dochody dłużnika mogą podlegać zaję ciu – sąd może ustalić, jaka część wynagrodzenia zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań, co oznacza konieczność ograniczenia wydatków;

– sąd może ustalić, jaka część wynagrodzenia zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań, co oznacza konieczność ograniczenia wydatków; wierzyciele nie mogą wszczynać nowych egzekucji – po ogłoszeniu upadłości dłużnik zyskuje ochronę przed dalszymi działaniami windykacyjnymi;

– po ogłoszeniu upadłości dłużnik zyskuje ochronę przed dalszymi działaniami windykacyjnymi; zostaje utworzony plan spłaty długów – jeśli dłużnik ma dochody, sąd może zobowiązać go do spłaty części zadłużenia przez okres do 7 lat, co ma na celu częściowe zaspokojenie roszczeń wierzycieli.

Czy upadłość konsumencka zwalnia z długów?

Upadłość konsumencka nie zawsze oznacza całkowite oddłużenie. Owszem, może skutkować częściowym lub całkowitym umorzeniem zobowiązań, ale wszystko zależy od sytuacji finansowej dłużnika.

Jeśli dłużnik posiada majątek, zostanie on sprzedany, a uzyskane środki przeznaczone na spłatę wierzycieli;

Jeśli dłużnik osiąga dochody, może zostać zobowiązany do spłaty części długu w ramach planu spłaty, który może trwać do 7 lat;

W wyjątkowych sytuacjach, takich jak poważna choroba czy niezdolność do pracy, sąd może całkowicie umorzyć długi.

Jakich długów nie obejmuje upadłość konsumencka?

Nie wszystkie zobowiązania mogą zostać umorzone. Istnieją długi, które nadal trzeba spłacać, nawet po ogłoszeniu upadłości:

długi zaciągnięte po ogłoszeniu upadłości,

długi alimentacyjne,

długi z tytułu rent i odszkodowań,

długi z orzeczeń w sprawach karnych i wykroczeniowych;

długi umyślnie zatajone.

Kto nie dostanie upadłości konsumenckiej?

Sąd może odmówić ogłoszenia upadłości, jeśli:

dłużnik celowo doprowadził do niewypłacalności, np. poprzez trwonienie majątku lub ukrywanie dochodów;

złożył wniosek w złej wierze, czyli próbując uniknąć odpowiedzialności finansowej;

nie wywiązał się z wcześniejszych zobowiązań upadłościowych, np. nie przestrzegał ustalonego planu spłaty.

Ważne! Jeśli ktoś składa kolejny wniosek o upadłość w krótkim czasie, sąd może uznać to za nadużycie prawa.

Czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej można wziąć coś na raty?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie ma formalnego zakazu zaciągania kredytu po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. W praktyce jednak banki zazwyczaj nie udzielają finansowania takim osobom, ponieważ informacja o upadłości trafia do Biura Informacji Kredytowej (BIK) oraz Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ).

Wpis o ogłoszeniu upadłości widnieje w BIK przez 10 lat od momentu jej orzeczenia, co skutecznie utrudnia uzyskanie kredytu. Co więcej, nawet samo złożenie wniosku o upadłość zostaje odnotowane w rejestrze i nie można tego usunąć. Banki, sprawdzając historię kredytową klienta, bez problemu dostrzegają te informacje.

KRZ zawiera dane dotyczące zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Wpis o upadłości pozostaje w nim przez 10 lat od zakończenia lub umorzenia postępowania, co dodatkowo utrudnia dostęp do produktów finansowych po przejściu procedury upadłościowej.

Czy upadłość konsumencka wstrzymuje egzekucję komorniczą?

W momencie, gdy sąd wyda postanowienie o upadłości, wszystkie trwające egzekucje komornicze zostają automatycznie zawieszone. Oznacza to, że komornik nie może podejmować żadnych nowych działań, takich jak zajęcie wynagrodzenia czy przeprowadzenie licytacji majątku dłużnika. Po uprawomocnieniu się decyzji o upadłości, wszczęte wcześniej postępowania egzekucyjne zostają definitywnie umorzone. Należy jednak pamiętać, że samo złożenie wniosku o upadłość nie wstrzymuje egzekucji komorniczej. Znaczące jest tutaj postanowienie sądu.