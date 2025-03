Kto dostanie zwrot nadpłaconego podatku?

Zwrot nadpłaconego podatku przysługuje każdej osobie, która w rocznym zeznaniu podatkowym wykaże, że w trakcie roku zapłaciła wyższe zaliczki na podatek dochodowy niż wynika to z końcowego rozliczenia. Do nadpłat najczęściej dochodzi w przypadku:

Reklama

zastosowania ulg podatkowych (np. ulgi na dzieci, rehabilitacyjnej, internetowej),

korzystania z preferencyjnego rozliczenia wspólnie z małżonkiem,

nadpłaty składek zdrowotnych,

błędnego naliczenia zaliczek przez płatnika,

przychodów osiągniętych z kilku źródeł w różnych wysokościach.

Forma rozliczenia przyspieszy zwrot nadpłaconego podatku

Zasada jest prosta – im szybciej złożysz zeznanie, tym szybciej otrzymasz zwrot podatku. Nie wszyscy jednak wiedzą, że również forma rozliczenia, jaką wybierzemy, ma wpływ na to, kiedy zwrot podatku znajdzie się na naszych kontach. Znacznie szybciej zostaniemy rozliczeni, jeśli zdecydujemy się złożyć zeznanie drogą elektroniczną poprzez usługę Twój e-PIT.

Standardowy czas oczekiwania na zwrot wynosi:

do 45 dni – przy rozliczeniu elektronicznym,

– przy rozliczeniu elektronicznym, do 3 miesięcy – przy rozliczeniu papierowym.

Szybszy zwrot nadpłaconego podatku dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Szybszy zwrot nadpłaconego podatku dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny to forma wsparcia dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci, które często ponoszą wyższe koszty życia i mają prawo do szeregu ulg podatkowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny mogą liczyć na preferencyjny termin zwrotu podatku. Od kilku lat obowiązuje rozwiązanie, zgodnie z którym urząd skarbowy ma obowiązek zwrócić nadpłatę podatku rodzinom wielodzietnym w ciągu maksymalnie 30 dni. Aby skorzystać z przyspieszonego zwrotu podatku dochodowego, należy poinformować urząd skarbowy o posiadaniu aktualnej Karty Dużej Rodziny, wpisując jej numer w odpowiednim polu deklaracji podatkowej:

PIT-37 – pole 139,

PIT-36 – pole 436,

PIT-28 – pole 153.

Co istotne, aby uzyskać szybszy zwrot, zeznanie musi zostać złożone w formie elektronicznej.

Szybszy zwrot nadpłaconego podatku dzięki usłudze AUTO ZWROT

W urzędach skarbowych funkcjonuje również system o nazwie AUTO ZWROT, który pozwala na znaczne skrócenie czasu oczekiwania na zwrot podatku. Dzięki temu rozwiązaniu możliwy jest szybki, automatyczny przelew środków – nawet w ciągu kilku dni. Jeśli złożona deklaracja podatkowa przejdzie pozytywną weryfikację (czyli np. podatnik nie ma zaległości wobec urzędu), zwrot zostanie przekazany bez dodatkowych formalności na wskazane konto bankowe. System obejmuje zwroty VAT oraz nadpłaty z PIT-37 do wysokości 5 tys. zł, pod warunkiem że zeznanie zostało złożone elektronicznie – np. za pośrednictwem usługi Twój e-PIT.

W jaki sposób można otrzymać zwrot nadpłaconego podatku?

Zwrot nadpłaty może być przekazany podatnikowi na trzy sposoby: