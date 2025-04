Abonament RTV to temat, który regularnie powraca i budzi kontrowersje wśród Polaków. Choć wiele osób nie korzysta już z tradycyjnego radia czy telewizji, obowiązek wnoszenia tej opłaty wciąż dotyczy większości gospodarstw domowych. Przepisy są jednoznaczne – posiadanie odbiornika zobowiązuje do uiszczania opłat abonamentowych. Niestety, wielu zapomina lub celowo ignoruje ten obowiązek, co może prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym egzekucji komorniczej. W artykule wyjaśniamy, kto musi płacić abonament RTV, jakie są wyjątki, a także co grozi za unikanie opłat.

Obowiązek opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego wynika z przepisów ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. 2005 nr 85 poz. 728). Zgodnie z tą ustawą, każda osoba fizyczna lub instytucja posiadająca odbiornik radiowy lub telewizyjny zobowiązana jest do jego zarejestrowania oraz regularnego uiszczania opłat abonamentowych. W myśl prawa, sam fakt posiadania urządzenia umożliwiającego odbiór sygnału RTV – niezależnie od tego, czy faktycznie z niego korzystamy – rodzi obowiązek płatniczy.

Ile wynosi abonament RTV w 2025 roku?

W 2025 roku stawki abonamentu radiowo-telewizyjnego nie uległy zmianie w porównaniu do poprzedniego roku. Nadal obowiązują dwie podstawowe opłaty:

Abonament za radio – 8,70 zł miesięcznie,

– 8,70 zł miesięcznie, Abonament za odbiornik telewizyjny – 27,30 zł miesięcznie.

Osoby, które decydują się na opłatę za kilka miesięcy z góry, mogą korzystać z następujących zniżek:

3% zniżki za uiszczenie opłaty za 2 miesiące z góry,

4% zniżki za uiszczenie opłaty za 3 miesiące z góry,

5% zniżki za uiszczenie opłaty za 6 miesięcy z góry,

10% zniżki za uiszczenie opłaty za 12 miesięcy z góry.

Wysokość opłat abonamentowych w 2025 roku z uwzględnieniem zniżek za wpłaty z góry za dany okres

Liczba opłacanychmiesięcy z góry Tryb wyliczenia wysokości opłaty(w miesiącach) Wysokość opłaty zaodbiornik radiowy(ze zniżką) Wysokość opłatyza odbiornik telewizyjnylub telewizyjnyi radiowy(ze zniżką) 1 miesiąc 8,70 zł 27,30 zł 2 miesiące 16,90 zł 53,00 zł 3 miesiące 25,10 zł 78,70 zł 4 miesiące 3+1 33,80 zł 106,00 zł 5 miesięcy 3+2 42,00 zł 131,70 zł 6 miesięcy 49,60 zł 155,70 zł 7 miesięcy 6+1 58,30 zł 183,00 zł 8 miesięcy 6+2 66,50 zł 208,70 zł 9 miesięcy 6+3 74,70 zł 234,40 zł 10 miesięcy 6+3+1 83,40 zł 261,70 zł 11 miesięcy 6+3+2 91,60 zł 287,40 zł 12 miesięcy 94,00 zł 294,90 zł

Kto musi płacić abonament RTV?

Obowiązek opłacania abonamentu RTV dotyczy wszystkich osób fizycznych, które posiadają radioodbiornik lub telewizor. Zgodnie z przepisami, samo posiadanie urządzenia zdolnego do odbioru sygnału radiowego lub telewizyjnego (niezależnie od tego, czy z niego korzystamy), obliguje do uiszczenia opłat.

W praktyce oznacza to, że jeśli posiadamy telewizor, radio, wieżę audio czy sprzęt samochodowy z funkcją odbioru fal radiowych – powinniśmy zgłosić odbiornik do rejestracji i regularnie płacić abonament RTV. Rejestracji dokonuje się w placówkach Poczty Polskiej lub elektronicznie.

Kara za niepłacenie abonamentu RTV w 2025 roku

W przypadku nieopłacenia abonamentu RTV w terminie lub braku rejestracji odbiornika, mimo jego posiadania, grozi kara finansowa w wysokości 30-krotności miesięcznej opłaty.

W 2025 roku oznacza to:

karę za brak opłaty za radio w wysokości 261 zł ,

, karę za brak opłaty za radio i telewizję w wysokości 819 zł.

Kara jest jednorazowa, ale jeśli abonent nie ureguluje należności mimo upomnienia, zaległość może trafić do egzekucji komorniczej lub skarbowej, wraz z dodatkowymi kosztami postępowania.

Abonament RTV - kontrole w 2025 roku

Kontrole prowadzone są przez pracowników Poczty Polskiej, którzy posiadają specjalne uprawnienia. Zadania realizuje nie więcej niż kilkudziesięciu kontrolerów na terenie całego kraju. Działania w większości skoncentrowane są na przedsiębiorstwach i instytucjach, a kontrole domowe stanowią jedynie niewielki odsetek. Kontroler nie ma prawa wejść do mieszkania bez zgody właściciela, ale może żądać okazania dowodu rejestracji i wezwać do uiszczenia należności.

Dług za abonament RTV – postępowanie egzekucyjne

W przypadku wykrycia przez uprawnionego pracownika Poczty Polskiej, że osoba, która zobowiązana jest do opłacania abonamentu RTV, nie robi tego, wysyłane jest listowne upomnienie. Adresat ma 7 dni na uregulowanie należności, w przeciwnym razie Poczta Polska wystawi tytuł wykonawczy i skieruje pismo do urzędu skarbowego. Następnie sprawa trafi w ręce specjalnie wytypowanych do tego zadania poborców podatkowych, którzy mają uprawnienia zbliżone do komorników.

Czy urząd skarbowy może zająć wynagrodzenie za abonament RTV?

Jeżeli dług za abonament RTV nie zostanie uregulowany dobrowolnie, urząd skarbowy ma prawo przeprowadzić egzekucję z:

wynagrodzenia,

emerytury,

renty,

rachunku bankowego,

nadpłaty podatku.

Zajęcie pensji czy świadczenia emerytalnego odbywa się na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez Pocztę Polską i przekazanego do urzędu skarbowego. Potrącenia są dokonywane w sposób automatyczny – bez konieczności zgody dłużnika. W przypadku emerytur ZUS lub rent, kwota potrącenia zależy od przepisów o kwocie wolnej od zajęcia.

Kto nie ma obowiązku płacenia abonamentu RTV?

Z obowiązku opłacania abonamentu RTV w 2025 roku zwolnione są m.in.: