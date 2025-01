Wynagrodzenie 80 proc. za czas choroby

W przypadku niezdolności do pracy wynikającej z choroby lub odosobnienia z powodu choroby zakaźnej, pracownik zachowuje prawo do 80 proc. wynagrodzenia. Obowiązuje to przez:

Do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego dla osób poniżej 50. roku życia.

Do 14 dni dla osób, które ukończyły 50 lat.

Pracodawca ma prawo przyznać wyższy poziom wynagrodzenia w wewnętrznych regulaminach pracy lub układach zbiorowych.

Wynagrodzenie 100 proc. – kiedy przysługuje?

Pełne wynagrodzenie (100 proc.) przysługuje pracownikowi, jeśli niezdolność do pracy wynika z:

Wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Choroby w czasie ciąży.

Poddania się badaniom lekarskim związanym z dawstwem komórek, tkanek lub narządów.

Poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek lub narządów.

Podobnie jak w przypadku wynagrodzenia 80 proc., pełne wynagrodzenie obowiązuje do:

33 dni w roku kalendarzowym dla pracowników poniżej 50. roku życia.

14 dni dla pracowników powyżej 50 lat.

Co po przekroczeniu 33 lub 14 dni?

Po przekroczeniu limitu 33 lub 14 dni, dalsze świadczenia są wypłacane w formie zasiłku chorobowego finansowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jak obliczane jest wynagrodzenie za czas choroby?

Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy obliczane jest według zasad stosowanych przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Jest ono wypłacane za każdy dzień niezdolności, wliczając w to dni wolne od pracy.

Kiedy wynagrodzenie za czas choroby nie przysługuje?

Pracownik nie otrzyma wynagrodzenia, jeśli: