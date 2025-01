Na czym polega gotowość do pracy?

Gotowość do pracy oznacza, że pracownik jest zarówno psychicznie, jak i fizycznie przygotowany do wykonywania swoich obowiązków służbowych w każdej chwili, gdy zostanie o to poproszony przez pracodawcę. Oznacza to, że pracownik musi być dostępny i gotowy do natychmiastowego rozpoczęcia pracy, nawet poza ustalonym czasem pracy.

Wysokość wynagrodzenia za gotowość

Wysokość wynagrodzenia za czas gotowości zależy od kilku czynników:

Indywidualne zaszeregowanie pracownika : Podstawą obliczeń jest stawka godzinowa pracownika, uwzględniająca wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki stałe.

: Podstawą obliczeń jest pracownika, uwzględniająca wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki stałe. Brak określonej stawki godzinowej: Jeśli stawka godzinowa nie została ustalona, wynagrodzenie za gotowość wynosi co najmniej 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia pracownika, ale nie mniej niż minimalna płaca krajowa.

Jak obliczyć wynagrodzenie za gotowość?

Obliczenie wynagrodzenia za czas gotowości odbywa się w sposób podobny do obliczania wynagrodzenia za urlop. Najpierw obliczana jest stawka wynagrodzenia urlopowego, a następnie stosuje się do niej wspomniany wcześniej współczynnik 60 proc.

Zatrudnienie u kilku pracodawców – czy to możliwe?

Pracownik może być zatrudniony jednocześnie u kilku pracodawców. Jednakże, takie zatrudnienie nie może wpływać na jego zdolność do wykonywania obowiązków wobec pierwszego pracodawcy. Oznacza to, że pracownik musi być w stanie natychmiast przerwać pracę u drugiego pracodawcy i stawić się do pracy u pierwszego, jeśli zostanie o to poproszony.

Dyspozycyjność pracownika – kluczowy element umowy o pracę

Dyspozycyjność pracownika jest jednym z podstawowych elementów umowy o pracę. Oznacza to, że pracownik zobowiązany jest do wykonywania pracy zgodnie z poleceniami pracodawcy i w czasie przez niego określonym. W zamian za to, pracownik ma prawo do wynagrodzenia, w tym również do wynagrodzenia za czas gotowości do pracy.