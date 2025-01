Praca w porze nocnej wiąże się z dodatkowymi obciążeniami dla organizmu, dlatego pracownicy wykonujący takie zadania mają prawo do specjalnych świadczeń. Dodatek za pracę w nocy to stała składowa wynagrodzenia osób zatrudnionych w godzinach między 21:00 a 7:00. Jego wysokość wynosi 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że w 2025 roku, przy minimalnej krajowej na poziomie 4666 zł, każdy pracownik wykonujący pracę nocną może liczyć na dodatkowe wynagrodzenie obliczone na tej podstawie.

Dla osób, które regularnie pracują w nocy poza miejscem zatrudnienia, przewidziano specjalne rozwiązanie. Zamiast godzinowego dodatku, mogą one otrzymać ryczałt, którego wysokość jest ustalana indywidualnie i zależy od przewidywanego wymiaru pracy nocnej.

Wysokość dodatku

Chociaż kodeks pracy określa minimalny poziom dodatku za pracę w nocy, to pracodawca ma prawo ustalić go na wyższym poziomie.

Nadgodziny: Kiedy i ile można zarobić dodatkowo?

Praca poza obowiązującym wymiarem czasu pracy również jest dodatkowo wynagradzana. Za każdą godzinę nadliczbową pracownikowi przysługuje normalne wynagrodzenie oraz dodatek. Wysokość dodatku zależy od tego, kiedy praca nadliczbowa była wykonywana.

100 proc. dodatku przysługuje za pracę w nocy, w niedziele i święta, oraz za przekroczenie tygodniowej normy 40 godzin.

przysługuje za pracę oraz za 50 proc. dodatku przysługuje za pracę w dni robocze, w tym niedziele i święta, jeśli są one dla pracownika dniami pracy zgodnie z grafikiem.

Czas wolny zamiast pieniędzy?

Zamiast dodatku pieniężnego za nadgodziny, pracownik może zdecydować się na czas wolny. Może to być czas wolny na wniosek pracownika (udzielany w takim samym wymiarze, co przepracowane nadgodziny) lub czas wolny bez wniosku pracownika (udzielany w wymiarze o 50 proc. wyższym).

Specjalne rozwiązania dla pracowników mobilnych

W przypadku pracowników, którzy stale pracują poza zakładem pracy, możliwe jest zastąpienie dodatku za nadgodziny ryczałtem. Wysokość takiego ryczałtu jest ustalana indywidualnie i zależy od przewidywanego wymiaru pracy nadliczbowych.