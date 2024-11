Afera Collegium Humanum zmieniła wszystko. Nowe zasady dla prywatnych uczelni już wkrótce

Zgodnie z projektem ustawy, opisanym we wtorkowym wydaniu "Dziennika Gazety Prawnej" (DGP), każda uczelnia niepubliczna w Polsce będzie musiała co trzy lata ubiegać się o ponowny wpis do ewidencji szkół wyższych. Obecnie taki wpis wydawany jest na czas nieokreślony i stanowi podstawę prawną do prowadzenia działalności edukacyjnej.