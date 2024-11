Z najnowszego raportu "Monitor Bankowy", przygotowanego przez firmę badawczą Mind&Roses, wynika, że w listopadzie odsetek bankowców przewidujących wzrost liczby kredytów mieszkaniowych dla klientów indywidualnych w ciągu najbliższych sześciu miesięcy wzrósł do 46 proc., podczas gdy w październiku wynosił 40 proc.. Jednocześnie prognozy dotyczące kredytów inwestycyjnych dla przedsiębiorstw wskazują na minimalny spadek – z 42 proc. do 41 proc..

Według ankietowanych, 52 proc. spodziewa się wzrostu kredytów konsumpcyjnych dla osób indywidualnych w ciągu pół roku, co stanowi wzrost w porównaniu do 50 proc. z poprzedniego miesiąca.

Koniec kryzysu na rynku nieruchomości? Zaskakujące prognozy nt. kredytów hipotecznych

Reklama

"Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych m/m jest niższy o 8 pkt. i w listopadzie wynosi 9 pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest niższe o 6 pkt, a r/r spadło o 4 pkt. Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m spadło o 14 pkt, a r/r jest niższe o 30 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku kredytów gospodarstw domowych wzrósł m/m o 1 pkt i wynosi 40 pkt" – podano w raporcie.

Kredyty obrotowe przedsiębiorstw na fali wzrostu

Segment kredytów obrotowych dla firm wykazuje wyraźne ożywienie – aż 59 proc. bankowców oczekuje wzrostu w tym obszarze, co oznacza znaczący skok w porównaniu z październikiem, gdy wynik ten wynosił 45 proc.. Z kolei prognozy dla kredytów inwestycyjnych w tej grupie pozostają stabilne – ich wzrost przewiduje 41 proc. badanych, co stanowi niewielki spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca (42 proc.).

"Wskaźnik ogólny oceny aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów dla podmiotów gospodarczych m/m wzrósł o 4 pkt i wynosi 2 pkt. W przypadku aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów inwestycyjnych indeks ocen m/m wzrósł o 3 pkt proc., a r/r jest wyższy o 19 pkt proc. Indeks ocen dla rynku kredytów obrotowych m/m spadł o 3 pkt, a r/r jest niższy o 3 pkt. Indeks prognozy dla rynku kredytów podmiotów gospodarczych m/m jest wyższy o 3 pkt i wynosi obecnie 22 pkt" – wskazano w publikacji.

Reklama

Źródło: ISBnews, PAP, Media