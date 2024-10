Co takiego uda się zrealizować?

Projekty dotyczą m.in. badania wraków, oczyszczania Bałtyku, produkcji zielonej energii oraz recyklingu opakowań papierowych. Ale to nie wszystko. Celem jest lepsze wykorzystanie odpadów, co jest szczególnie ważne w dobie walki ze zmianami klimatycznymi.

Trzy z tych projektów wymyśliła Politechnika Gdańska, a dwa w Instytucie Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk – wszystko oczywiście z międzynarodowym wsparciem, bo w akcji biorą udział również partnerzy z Danii, Szwecji, Niemiec i Litwy.

Podczas podpisywania umów, wiceminister Wojnarowski zaznaczył, jak istotna jest współpraca transgraniczna w regionie. „Interreg Południowy Bałtyk to nie tylko program, to most łączący społeczności lokalne i uniwersytety”. .

Ekologiczne rozwiązania w akcji

A co konkretnie będzie się działo? Przykładem może być projekt, który skupi się na usuwaniu zanieczyszczeń z Morza Bałtyckiego. To właśnie on pomoże w walce z niebezpiecznymi paliwami i amunicją pozostawioną w wrakach.

Wiceminister Jacek Karnowski podkreślił, że lokalne firmy, samorządy i organizacje pozarządowe coraz odważniej korzystają z unijnych funduszy. To nie tylko ochrona środowiska, ale i klucz do rozwoju Pomorza - dodał.

Prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, również nie krył entuzjazmu. Te projekty dotyczą kluczowych wyzwań naszych czasów, a my jesteśmy dumni, że możemy odegrać kluczową rolę w ich realizacji - powiedział.

Interreg Południowy Bałtyk - liczby

Warto dodać, że w ramach programu odbyły się już cztery nabory wniosków. Na projekty przeznaczono ponad 55 mln euro z unijnego wsparcia.