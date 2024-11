Kto może starać się o pomoc?

Wsparcie finansowe oferowane przez ARiMR skierowane jest do rolników, którzy odnotowali straty w uprawach na skutek powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r., oraz zjawisk takich jak grad, nawalny deszcz, przymrozki wiosenne czy huragany, które wystąpiły do 10 września 2024 r.

Wsparcie dla poszkodowanych w powodzi

Rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane wrześniową powodzią, mogą ubiegać się o pomoc w formie dotacji. Stawki są zróżnicowane w zależności od rodzaju uprawy:

5000 zł na hektar dla upraw kukurydzy, buraków cukrowych, ziemniaków, tytoniu, konopi włóknistych, lnu, winorośli, słonecznika, ziół, warzyw oraz chmielu;

dla upraw kukurydzy, buraków cukrowych, ziemniaków, tytoniu, konopi włóknistych, lnu, winorośli, słonecznika, ziół, warzyw oraz chmielu; 4000 zł na hektar dla upraw soi.

Dodatkowo, rolnicy mogą ubiegać się o refundację III i IV raty podatku rolnego za 2024 r., z terminem składania wniosków do 29 listopada.

Dotacje dla poszkodowanych przez grad, deszcz nawalny, przymrozki i huragany

Dla rolników, których uprawy zostały zniszczone przez grad, przymrozki lub inne ekstremalne warunki pogodowe, ARiMR oferuje pomoc w wysokości zależnej od skali poniesionych strat:

3000 zł na hektar, gdy straty wynoszą co najmniej 70 proc. plonu,

gdy straty wynoszą co najmniej 70 proc. plonu, 2000 zł na hektar, gdy straty wynoszą od 50 proc. do 70 proc.,

gdy straty wynoszą od 50 proc. do 70 proc., 1000 zł na hektar, gdy straty wynoszą między 30 proc. a 50 proc..

Oprócz dotacji rolnicy mogą również ubiegać się o refundację III i IV raty podatku rolnego za 2024 rok.

Warunki uzyskania wsparcia

Aby otrzymać pomoc finansową, konieczne jest, by straty w uprawach wyniosły ponad 30 proc. średniej rocznej produkcji roślinnej. Straty te muszą być potwierdzone przez odpowiednią komisję. Co ważne, sadownicy, którzy odnotowali straty w wyniku przymrozków wiosennych lub gradu, mogą również ubiegać się o wsparcie, nawet jeśli nie kwalifikowali się do nadzwyczajnej pomocy dostępnej do 22 października 2024 r.

Jak złożyć wniosek o wsparcie?

Wnioski o pomoc można składać przez internet za pomocą systemów teleinformatycznych ARiMR.