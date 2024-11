Rolnicy, którzy ponieśli straty w swoich uprawach w wyniku np. powodzi mają jeszcze tylko do 15 listopada 2024 roku czas na złożenie wniosku o pomoc finansową. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przyjmuje wnioski za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

Dotacje za zniszczone uprawy

Pomoc skierowana jest do rolników, którzy ucierpieli w wyniku powodzi we wrześniu 2024 roku, a także tych, którzy do 10 września 2024 roku doświadczyli szkód spowodowanych przez grad, nawalne deszcze, przymrozki wiosenne lub huragany.

W przypadku rolników poszkodowanych przez powódź, pomoc finansowa obejmuje dotację w wysokości 5000 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, buraków, ziemniaków, tytoniu, chmielu, winorośli oraz innych roślin, a także refundację III i IV raty podatku rolnego za 2024 r. (nabór na refundację trwa do 29 listopada).

Rolnicy, którzy ucierpieli z powodu gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub huraganu, mogą liczyć na dotację zależną od skali strat.

Wysokość dotacji

3000 zł na 1 ha, jeśli straty wynoszą co najmniej 70 proc. plonów, 2000 zł na 1 ha, jeśli straty wynoszą od 50 proc. do 70 proc., 1000 zł na 1 ha, jeśli straty wynoszą od 30 proc. do 50 proc.

Pomoc ta jest dostępna tylko dla tych rolników, których straty zostały oszacowane przez komisję i wynoszą powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie.

Ponadto, sadownicy, którzy do 22 października nie mogli składać wniosków o pomoc, mają teraz możliwość ubiegania się o wsparcie, jeśli ponieśli straty w wyniku przymrozków wiosennych lub gradu.