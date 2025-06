Ponowne przeliczenie emerytury w 2025 roku

Przeliczenie emerytury to ponowne obliczenie wysokości emerytury na podstawie nowych danych.

Kto może starać się o ponowne przeliczenie emerytury?

ZUS umożliwia ponowne przeliczenie emerytury w kilku ściśle określonych przypadkach. Zatem, kiedy masz szansę na wyższe świadczenie?

Dodatkowe lata pracy po przyznaniu emerytury: Jeśli po przejściu na emeryturę kontynuowałeś pracę i odprowadzałeś składki, możesz złożyć wniosek o doliczenie tych składek do swojego świadczenia. Warto pamiętać, że wniosek można składać raz w roku lub po ustaniu zatrudnienia. Odnalezienie dokumentów potwierdzających zarobki sprzed przyznania emerytury: Czasami zdarza się, że po latach odnajdujemy dokumenty, które potwierdzają nasze wcześniejsze zarobki. Jeśli te zarobki były wyższe niż te, które ZUS wziął pod uwagę przy obliczaniu emerytury, możesz ubiegać się o ponowne przeliczenie świadczenia. Nowe dowody dotyczące wcześniejszych okresów zatrudnienia: Podobnie jak w przypadku dokumentów potwierdzających zarobki, nowe dowody dotyczące okresów zatrudnienia mogą wpłynąć na wysokość emerytury. Mogą to być na przykład świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu czy legitymacje ubezpieczeniowe. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2024 roku: Wyrok ten wprowadza ważne zmiany w kwestiach przeliczania emerytur dla osób, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019. Te osoby mają prawo do ponownego przeliczenia emerytury i wyrównania.

Kto zyska najwięcej na przeliczeniu emerytury?

Największe szanse na znaczące podwyższenie świadczenia mają osoby, które:

pracowały przed 1999 rokiem i odnalazły dokumenty potwierdzające wyższe zarobki,

kontynuowały pracę po przejściu na emeryturę i odprowadzały składki,

osoby, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019.

Jak złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury?

Aby złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury, należy udać się do najbliższej placówki ZUS lub skorzystać z platformy internetowej ZUS PUE. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające nowe okoliczności, które mają wpływ na wysokość świadczenia. Niezbędne dokumenty do wniosku o przeliczenie emerytury to:

Wniosek o przeliczenie emerytury (formularz ERPO),

Dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

Dokumenty potwierdzające wysokość zarobków (zaświadczenia o zarobkach, legitymacje ubezpieczeniowe).

Co ważne, wnioski o przeliczenie emerytury można składać przez cały rok. W przypadku osób, które nabyły prawa do ponownego przeliczenia emerytury na skutek wyroku trybunału konstytucyjnego, na złożenie wniosku mają 6 miesięcy od wejścia ustawy w życie.

Czy warto starać się o przeliczenie emerytury lub ponowne przeliczenie emerytury?

Zdecydowanie tak! Nawet niewielka podwyżka emerytury może znacząco wpłynąć na poprawę Twojej sytuacji finansowej na emeryturze. Warto więc sprawdzić, czy nie spełniasz warunków do ponownego przeliczenia świadczenia. Pamiętaj, że każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez ZUS. Dlatego warto skonsultować się z ekspertem lub doradcą emerytalnym, który pomoże Ci ocenić Twoje szanse na wyższe świadczenie.

Ponowne przeliczenie emerytury ze względu na długość życia

Można ponownie przeliczyć emeryturę ze względu na długość życia, zwłaszcza po osiągnięciu wieku emerytalnego 65 lat. ZUS dokonuje ponownego przeliczenia emerytury na podstawie aktualnych tablic trwania życia, co może skutkować zmianą wysokości świadczenia.