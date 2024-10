Program „Wygrana rodzina” – cel i zasady

Program "Wygrana rodzina” został stworzony z myślą o gminach, w których występują obszary zdegradowane społecznie. Obejmuje to części miast, gdzie poziom ubóstwa jest znacząco wyższy niż średnia dla regionu oraz gdzie występują problemy z aktywnością zawodową, uzależnieniami czy opieką nad dziećmi. Kluczowym warunkiem przystąpienia do programu jest utworzenie partnerstwa pomiędzy gminą a organizacją pozarządową, która ma co najmniej trzyletnie doświadczenie w działaniach na rzecz dzieci i młodzieży.

Wysokość dofinansowania i brak wkładu własnego

Maksymalny poziom dofinansowania w programie wynosi 3 miliony złotych. Co istotne, wnioskodawcy nie są zobowiązani do wniesienia wkładu własnego, co zwiększa dostępność wsparcia dla gmin.

Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców

Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego zaplanowało spotkanie informacyjne dla wnioskodawców, których projekty zostały skierowane do negocjacji. Odbędzie się ono 30 października o godzinie 14:00 w formie online. Celem spotkania jest wyjaśnienie formalnych i organizacyjnych aspektów procesu negocjacji, co ma ułatwić gminom i organizacjom pozarządowym skuteczne przygotowanie się do kolejnych kroków.

