Rolnik jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego do odpowiedniego urzędu skarbowego do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Następnie, do końca maja, rolnik-przedsiębiorca powinien przekazać KRUS informacje o swoim dochodzie.

Jak złożyć informację do KRUS?

Informację do KRUS można złożyć osobiście w placówce KRUS, wysłać pocztą lub złożyć elektronicznie przez platformę e-KRUS. W przypadku składania informacji elektronicznie, rolnik musi posiadać profil zaufany lub podpis kwalifikowany.

Co powinno zawierać zeznanie?

Zeznanie powinno zawierać informacje o dochodach i kosztach uzyskania przychodów. Rolnik powinien również uwzględnić informacje o ewentualnych ulgach i odliczeniach, które zmniejszają podatek dochodowy.

Konsekwencje niezłożenia informacji

Niezłożenie informacji do KRUS w wyznaczonym terminie może skutkować nałożeniem kary pieniężnej. Ponadto, KRUS może szacować wysokość składki na ubezpieczenie społeczne na podstawie danych z lat poprzednich, co może nie być korzystne dla rolnika.