Od 23 października 2024 roku można składać wnioski o dofinansowanie na inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu. Program, realizowany w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, ma na celu wspieranie działań rolników, które ograniczają negatywny wpływ produkcji rolnej na środowisko i przyczyniają się do adaptacji do zmian klimatycznych. Do kiedy potrwa nabór?