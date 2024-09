Minimalna emerytura w Polsce wynosi 1780,96 zł brutto, jednak według Pawła Kampy, byłego kandydata Nowej Lewicy do Parlamentu Europejskiego, ta kwota jest zbyt niska. Kampa proponował wprowadzenie minimalnej emerytury na poziomie 1000 euro w całej Unii Europejskiej. W Polsce oznaczałoby to emeryturę wynoszącą około 4300 zł, co stanowiłoby wzrost o ponad 2500 zł w stosunku do obecnych stawek.