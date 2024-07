Rosnąca inflacja spowodowała, że w ciągu ostatnich dwóch lat waloryzacje emerytur i rent były wyjątkowo wysokie. Było to konieczne, aby zrównoważyć pogarszającą się sytuację cenową na rynkach. W 2023 roku emeryci otrzymali zarówno procentową podwyżkę (14,8 proc.), jak i podwyżkę kwotową, co oznaczało, że na ich konta wpłynęło co najmniej 250 zł brutto.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

W 2024 roku waloryzacja wyniosła 12,12 procent. Jednak prognozy na 2025 rok nie są już tak optymistyczne, i nie ma co liczyć na podobne kwoty jak w poprzednich latach. Jaka więc będzie waloryzacja w 2025 roku? Jak będzie wyglądać minimalna emerytura w przyszłym roku?

Minimalna emerytura w 2025 roku

Reklama

Każdego roku na początku marca ma miejsce waloryzacja świadczeń i dodatków emerytalnych wypłacanych przez ZUS. Proces ten polega na przemnożeniu kwot świadczeń z ostatniego dnia lutego przez wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik ten zależy między innymi od średniorocznej inflacji i jest dodatkowo powiększony o około 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Oznacza to, że od 1 marca zmienia się wysokość nie tylko podstawowych świadczeń, ale również innych dodatków. Jakie były minimalne świadczenia w ciągu ostatnich dwóch lat, kiedy miały miejsce wyjątkowo wysokie podwyżki?

W 2023 roku minimalna emerytura wynosiła 1588,44 zł brutto (wcześniej 1338,44 zł brutto). Od 1 marca 2024 roku, dzięki waloryzacji, wzrosła o 192,52 zł, co dało 1780,96 zł brutto. O ile mogą wzrosnąć świadczenia od 1 marca 2025 roku? Wstępne prognozy wskazują na wzrost o 6,78 proc.

Waloryzacja emerytur w 2025 roku

Wstępne prognozy sugerują, że waloryzacja rent i emerytur w 2025 roku wyniesie 106,78 proc., co oznacza wzrost o 6,78 procent. Jest to znacznie mniej niż w poprzednich latach. Powodem jest przewidywana stosunkowo niska inflacja, która ma wynieść 6,6 proc.

Tym razem więc nie będzie dwucyfrowej waloryzacji. Przypomnijmy, że w tym roku od 1 marca emerytury wzrosły o 12,12% dzięki wskaźnikowi 1,1212, a rok wcześniej waloryzacja była rekordowa i wyniosła 14,8% przy wskaźniku 1,148. Wracamy więc do okresu sprzed pandemii i związanej z nią inflacji. Dla porównania, w 2020 roku wskaźnik waloryzacji od 1 marca dla emerytur i rent wynosił 1,0356, co oznaczało wzrost emerytur o zaledwie 3,56%.

W związku z malejącą inflacją - drugiej waloryzacji emerytur w 2024 roku raczej nie będzie. Od 1 marca 2024 roku najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wynosi 1780,96 zł, co oznacza wzrost o 192,52 zł. Waloryzacja emerytur to ustawowy obowiązek, mający na celu dostosowanie wysokości świadczeń do aktualnych warunków ekonomicznych, w szczególności do poziomu inflacji. Dzięki waloryzacji, od 1 marca 2024 roku, emerytury wzrosły o 12,12%.

Najniższa emerytura w 2025 roku - kwota

Najniższa ustawowo emerytura w 2025 roku wzrośnie z obecnych 1780,96 zł do 1 901,71 zł, czyli o 120,75 zł. Jest to kwota brutto, od której ZUS potrąca 9 proc. składki na ubezpieczenie zdrowotne.