Paweł Kampa jest jedynym kandydatem Nowej Lewicy z województwa opolskiego startującym w wyborach do PE z listy tego ugrupowania w okręgu obejmującym województwa dolnośląskie i opolskie.

Tysiąc euro minimalnej emerytury

Na poniedziałkowej konferencji prasowej Kampa przedstawił swoją propozycję wprowadzenia do końca najbliższej kadencji na terenie wszystkich państw UE minimalnej emerytury w wysokości tysiąca euro.

Unii Europejskiej potrzeba nowej wizji dla przyszłych pokoleń, impulsu, który na nowo sprawiłby, że obywatele Europy mogliby uwierzyć, że Unia Europejska jest dla nich. Taką perspektywą może stać się Wspólna Polityka Demograficzna. Zanim jednak ją opracujemy, zacznijmy od konkretnego projektu - wyrównywaniu poziomów życia we Wspólnocie. Wprowadzenie w ciągu kilku lat minimalnej emerytury w całej Unii to jeden z kroków w tym kierunku - powiedział kandydat do PE.

Wyrównywanie cen w sklepach UE

Według niego, od kilku lat jesteśmy świadkami wyrównywania cen w koszyku podstawowych artykułów na terenie UE, jednak w przypadku świadczeń socjalnych, nadal są widoczne rozbieżności pomiędzy poszczególnymi państwami. W jego ocenie, minimalna emerytura pozwoli na likwidację tych nierówności i da szansę na godne życie dla rosnącej populacji osób na emeryturze.

Wybory do PE odbędą się w Polsce 9 czerwca.