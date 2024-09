Polski system emerytalny, mimo pewnej przejrzystości, zajmuje średnią pozycję w globalnym zestawieniu. Eksperci wskazują na kilka kluczowych problemów: niską wartość aktywów emerytalnych w stosunku do PKB, niewielki udział obywateli w prywatnych programach emerytalnych, niski poziom oszczędności gospodarstw domowych oraz niską aktywność zawodową osób powyżej 55. roku życia.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Szybko starzejące się społeczeństwo jest jednym z czynników destabilizujących polski system emerytalny. ZUS rekomenduje zatem wydłużenie życia zawodowego, argumentując, że dłuższy okres pracy gwarantuje wyższe świadczenie emerytalne. Warto podkreślić, że już jeden dodatkowy rok pracy może przynieść zauważalne korzyści finansowe na emeryturze.

Przyznawanie emerytury w Polsce

Reklama

Zasady przyznawania emerytur w Polsce różnią się w zależności od daty urodzenia. Osoby urodzone przed 1949 rokiem podlegają starym przepisom emerytalnym. Natomiast dla osób urodzonych po 1949 roku obowiązuje system mieszany: część środków przekazywana jest na indywidualne konto w ZUS, a część trafiała do Otwartych Funduszy Emerytalnych. Od 2014 roku udział w OFE jest dobrowolny.

Wysokość emerytury - od czego zależy?

Wysokość emerytury jest determinowana przez sumę zwaloryzowanych składek oraz takich czynników jak: zwaloryzowany kapitał początkowy, środki zgromadzone na subkoncie oraz średnia długość życia pozostała do osiągnięcia. Środki zgromadzone na koncie ubezpieczonego, nadzorowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, podlegają corocznej waloryzacji. Wysokość waloryzacji jest ustalana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Osoby spełniające kryterium wieku emerytalnego oraz posiadające wymagany staż pracy są uprawnione do otrzymania minimalnej emerytury gwarantowanej, której wysokość wynosi obecnie 1780,96 zł brutto.

Jaka emerytura po 35 latach pracy?

Aby nabyć prawo do emerytury w Polsce, konieczne jest osiągnięcie odpowiedniego wieku – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn – oraz posiadanie wymaganego stażu pracy, wynoszącego co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.Po osiągnięciu wieku emerytalnego oraz udokumentowaniu 35-letniego okresu składkowego osoba nabywa prawo do emerytury. Wysokość świadczenia zostanie ustalona na podstawie zwaloryzowanego kapitału początkowego, środków zgromadzonych na subkoncie oraz średniego dalszego trwania życia. Nie ma więc jednej, określonej kwoty.