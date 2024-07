Polacy płacą zbliżeniowo

Jak podaje Narodowy Bank Polski, dane z końca marca 2024 roku wskazują, że na polskim rynku wydanych jest 45,9 mln kart płatniczych. Od końca roku 2023 do wskazanego okresu było ich więcej o niemal 490 tys.

ZOBACZ kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Reklama

W przypadku kart płatniczych w Polscenajwięcej z nich to karty debetowe, które stanowią 85,1 proc. całości. Na koniec marca 2024 roku ich liczba wynosiła 39 mln i zwiększyła się o około 430 tys. w pierwszym kwartale tego roku. Natomiast drugie miejsce zajmują karty kredytowe.

45 mln kart stanowiły na koniec marca karty zbliżeniowe. Ich udział w liczbie wszystkich kart płatniczych wynosi 98,1 proc. W pierwszym kwartale tego roku ich liczba zwiększyła się o około 885 tys.

Dlatego też Polacy chętnie płacą zbliżeniowo. W pierwszym kwartale roku w przypadku płatności bezgotówkowych zbliżeniowe stanowiły 97,2 proc., a pod względem wartości – 95,4 proc.

Spadek liczby transakcji zbliżeniowych w porównaniu z 2023 rokiem

Choć kart zbliżeniowych jest więcej, to z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że pierwszy kwartał tego roku prezentuje się gorzej niż ostatni roku poprzedniego. Pod uwagę były brane wszystkie transakcje zbliżeniowe – zarówno kartami, jak i telefonami czy zegarkami. W pierwszym kwartale 2024 roku dokonano 2,1 mld transakcji zbliżeniowych, o 44,8 mln mniej niż w ostatnim kwartale roku 2023.

Spadła również ich wartość – od stycznia do marca 2024 roku wyniosła około 133 mld, a w okresie do października do grudnia 2023 roku była o 6,6 mld większa. Skąd więc takie spadki?

Reklama

Wszystko wynika z porównywanych okresów. Ostatni kwartał roku to czas świąteczno-noworoczny, gdy liczba transakcji zawsze wzrasta. Początek roku jest pod tym względem znacznie spokojniejszy. Polacy wciąż najchętniej korzystają z transakcji zbliżeniowych i nic nie wskazuje na to, by trend się odwracał.

Jak często wypłacamy pieniądze w bankomatów?

Biorąc pod uwagę wszystkie transakcje wykonywane za pomocą kart płatniczych, transakcje bezgotówkowe stanowiły 95,2 proc. z nich, co stanowi znaczną większość. 4,8 proc., które pozostało, to z kolei wypłaty z bankomatów, w kasach banków oraz wypłaty sklepowe cash back.

W pierwszym kwartale 2024 roku dokonano 114,5 mln wypłat z bankomatów, 6,4 proc. mniej niż w poprzednim kwartale. Ich wartość wyniosła z kolei 96,5 mld zł. Również zmniejszyła się względem ostatniego kwartału poprzedniego roku – o 5 mld zł. Zwiększyła się jednak średnia wartość wypłaty z bankomatu o 843,3 zł.