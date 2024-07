Złoty zyskiwał 0,13 proc. do euro, wycenianego na niecałe 4,30 zł, umacniał się o 0,12 proc. do dolara, wycenianego na nieco ponad 3,97 zł, zyskiwał też 0,04 proc. do franka szwajcarskiego, za którego płacono niecałe 4,48 zł.

Złoty zyskuje. Wzrosty do euro, dolara i franka [KURSY WALUT. WTOREK 30.07.2024]

W poniedziałek po południu złoty tracił do wszystkich głównych walut: 0,49 proc. do euro, 0,84 proc. do dolara, a 0,57 proc. do franka.