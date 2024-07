Zasiłek stały to świadczenie pieniężne z pomocy społecznej, które przysługuje pełnoletnim osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy.

Kto może otrzymać zasiłek stały?

O zasiłek stały mogą ubiegać się:

Niezdolne do pracy z powodu wieku,

Całkowicie niezdolne do pracy,

Ich dochód nie przekracza 776 zł miesięcznie.

Dochód ich oraz dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł miesięcznie na osobę.

Aby móc pobierać rentę z tytułu niezdolności do pracy z powodu wieku, należy osiągnąć wiek emerytalny. Natomiast renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy przysługuje osobom, które nie są w stanie pracować zgodnie z zasadami ustawy o emeryturach i rentach z FUS, orzeczono u nich I lub II grupę inwalidztwa albo posiadają znaczny, lub umiarkowany stopień niepełnosprawności w rozumieniu przepisów.

Warto zaznaczyć, że osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.

Wysokość zasiłku stałego

Od 1 stycznia 2024 roku nastąpiła podwyżka minimalnej i maksymalnej kwoty zasiłku. Minimalna kwota wzrosła z 30 zł do 100 zł, a maksymalna z 719 zł do 1000 zł. Dokładna wysokość zasiłku jest uzależniona od dochodów wnioskodawcy i stanowi różnicę między 130% progu dochodowego a jego faktycznym dochodem.

Jak ubiegać się o zasiłek stały?

Aby ubiegać się o zasiłek stały, należy wypełnić wniosek i dołączyć do niego niezbędne dokumenty poświadczające prawo do świadczenia. Wniosek można złożyć w lokalnym ośrodku pomocy społecznej. Należy jednak pamiętać, że zasiłek stały nie przysługuje osobom, które już otrzymują inne świadczenia socjalne.

Istnieje propozycja podniesienia progów dochodowych w pomocy społecznej od 1 stycznia 2025 roku. Nowe kryteria miałyby wynosić 1010 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 823 zł dla osoby w rodzinie. Oznaczałoby to znaczący wzrost szans na otrzymanie zasiłku stałego dla wielu osób. Należy jednak zaznaczyć, że na ten moment jest to tylko propozycja i ostateczne kwoty mogą się różnić.

Kiedy zasiłek stały nie przysługuje?

Zasiłek stały nie przysługuje w przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna.