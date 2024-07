Okno transferowe – kiedy mija termin wyboru?

Od 1 kwietnia 2024 roku ubezpieczeni mogą wybrać, czy chcą, by część ich składki emerytalnej trafiała na subkonto w ZUS-ie, czy do OFE. Dotyczy to osób, które urodziły się po 1968 roku. Kto jeszcze nie podjął decyzji, ma na to niewiele czasu. Okno transferowe zamyka się bowiem 31 lipca.

Taka możliwość wyboru udostępniana jest co 4 lata. Przypomnijmy jednak, że w 2020 roku przy planach likwidacji OFE, nie doszła ona do skutku. Tym samym aktualnie można skorzystać z pierwszego okna transferowego od 8 lat.

Jak sprawdzić, gdzie trafiają składki?

W trakcie okna transferowego osoba ubezpieczona w ZUS-ie może zdecydować, czy część jej składki zostanie zapisana na subkoncie w ZUS-ie, czy przekazana na rachunek OFE. Nie wszyscy jednak pamiętają swoje wybory i nie wiedzą, czy dokonanie wyboru dotyczy też ich. Jak to sprawdzić?

Najprościej zerknąć na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Po zalogowaniu w zakładce UBEZPIECZONY po lewej stronie można sprawdzić informacje dotyczące OFE. Jeżeli jednak ubezpieczony nie ma konta w PUE i nie chce go zakładać, może wybrać się do placówki ZUS, by dowiedzieć się, gdzie trafia część jego składki. Pomocny może być też kontakt z OFE.

Kto nie musi korzystać z okna transferowego?

O tym, gdzie trafią składki, nie muszą decydować osoby, które nie chcą zmieniać wcześniej podjętej decyzji. Jeżeli nie zostanie podjęta żadna akcja, to wybór pozostanie ten sam. Poza tym okno transferowe nie dotyczy też tych ubezpieczonych, którzy za 10 lat lub mniej osiągną wiek emerytalny, wynoszący 60 lat w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn. W tym przypadku uruchomiony jest "suwak bezpieczeństwa", aby pieniądze zgromadzone na rachunku OFE nie straciły wartości. ZUS przestaje wówczas przekazywać tam swoje środki, co z kolei stopniowo zaczyna robić OFE – przekazując pieniądze do ZUS-u.

ZUS czy OFE? Należy złożyć oświadczenie

W przypadku korzystania z okna transferowego i zmiany decyzji, należy złożyć Oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS-US-OFE-03). Można to zrobić przez internet na stronie PUE ZUS oraz tradycyjnie – wypełniając formularz i składając go osobiście w placówce lub wysyłając go pocztą.