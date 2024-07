W jakich sytuacjach ZUS ponownie przelicza emeryturę?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może przeliczyć wysokość emerytury w tylko ściśle określonych sytuacjach. Jest to możliwe, gdy emeryt:

przy składaniu wniosku o przyznanie świadczenia nie dysponował wszystkimi dokumentami za okresy ubezpieczenia, które ZUS może uwzględnić przy obliczaniu świadczenia,

obecnie może udokumentować zarobki za lata przed przejściem na emeryturę lub zarobki, jakie uzyskiwał po przyznaniu świadczenia,

po przyznaniu świadczenia pracował lub opłacał składki na ubezpieczenia społeczne.

Co w sytuacji, gdy emeryt nie ma nowych dokumentów?

Jeśli emeryt nie ma nowych dowodów i dokumentów, które mogą mieć wpływ na wysokość emerytury, to złożenie wniosku o ponowne przeliczenie świadczenia jest bezzasadne. Chociaż samo złożenie wniosku o przeliczenie emerytury (druk ERPO) nie gwarantuje jej podwyższenia, to w ostatnim czasie ZUS obserwuje wzrost liczby emerytów składających wnioski z dołączoną książeczką wojskową. Należy jednak pamiętać, że ZUS uwzględni książeczkę wojskową przy ponownym przeliczeniu emerytury tylko wtedy, jeśli spełnione są dwa warunki:

Książeczka wojskowa nie była wcześniej przedłożona : Oznacza to, że okres służby wojskowej nie został dotychczas uwzględniony w stażu ubezpieczeniowym, na podstawie którego naliczono emeryturę.

: Oznacza to, że okres służby wojskowej nie został dotychczas uwzględniony w stażu ubezpieczeniowym, na podstawie którego naliczono emeryturę. Lata służby wojskowej mogą mieć wpływ na wysokość emerytury: ZUS musi zweryfikować, czy uwzględnienie okresu służby wojskowej w stażu ubezpieczeniowym rzeczywiście spowoduje wzrost świadczenia.

Jeśli emeryt nie posiada nowych dowodów i dokumentów, które bezsprzecznie podnoszą wysokość emerytury, a książeczka wojskowa była już wcześniej przedłożona ZUS-owi, to złożenie wniosku o ponowne przeliczenie prawdopodobnie nie przyniesie oczekiwanego rezultatu.

Te dokumenty mogą się przydać

Od 1999 roku każdy ubezpieczony posiada w ZUS indywidualne konto, na którym gromadzone są informacje o wszystkich opłaconych składkach. Ułatwia to ustalanie świadczeń emerytalnych i innych świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Należy jednak pamiętać, że przed 1999 rokiem ZUS nie miał obowiązku prowadzenia indywidualnych kont. W związku z tym osoby, które chcą ustalić swój kapitał początkowy (czyli kwotę, od której naliczane są składki emerytalne), muszą dostarczyć dokumenty potwierdzające ich zatrudnienie i wysokość wynagrodzenia sprzed 1999 roku. Istnieją dwa rodzaje dokumentów, które mogą być pomocne:

1. Świadectwa pracy:

Dotyczące zakładów pracy zatrudniających powyżej 20 osób.

Ważne, ponieważ w takich zakładach składki na ubezpieczenia społeczne były odprowadzane bezimiennie za wszystkich pracowników łącznie.

Świadectwa pracy powinny zawierać informacje o dacie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, stanowisku pracy i wynagrodzeniu.

2. Dokumenty o wynagrodzeniu:

Mogą to być na przykład paski płac, karty wynagrodzeń lub zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia wystawione przez pracodawcę.

Osoby, które mają trudności ze znalezieniem dokumentów sprzed 1999 roku, mogą zwrócić się o pomoc do ZUS. Zakład może udzielić informacji o sposobach poszukiwania potrzebnych dokumentów i udostępnić formularze wniosków.

Dokumenty potwierdzające zatrudnienie i wysokość wynagrodzenia przed 1999 rokiem

Dokumenty, które umożliwiają przeliczenie emerytury to np.:

świadectwa pracy,

zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

W przypadku braku tych dokumentów do ZUS-u można dostarczyć dowody szczątkowe. Są nimi np. legitymacja ubezpieczeniowa z wpisami o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, umowy o pracę, angaże, listy płac uzyskane z archiwum lub jednostki, która przechowuje dokumentację zlikwidowanych zakładów pracy. To może być też książeczka wojskowa albo zaświadczenie wojskowej komendy uzupełnień. Mogą to być także wpisy w "książeczkowym" dowodzie osobistym np. o zatrudnieniu, czy dotyczące dzieci, legitymacje związków zawodowych, czy zeznania świadków (najlepiej byłych współpracowników).

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych można udokumentować zaświadczeniem z urzędu pracy, a okres pobierania stałego zasiłku z opieki społecznej, od którego były opłacone składki na ubezpieczenia społeczne - zaświadczeniem z ośrodka pomocy społecznej. Natomiast okres niewykonywania zatrudnienia z powodu opieki nad dzieckiem lub dziećmi można udowodnić na podstawie odpisu aktu urodzenia dziecka, lub odpisów aktów urodzenia dzieci.

Ponowne przeliczenie emerytury a studia przed 1999 rokiem

Ukończenie studiów przed 1999 rokiem może mieć wpływ na wysokość emerytury. Aby potwierdzić ten okres nauki, należy przedłożyć odpowiednie dokumenty. Najlepszym dowodem jest zaświadczenie z uczelni, zawierające datę rozpoczęcia i ukończenia studiów oraz programowy wymiar nauki. Alternatywą może być dyplom ukończenia studiów, o ile zawiera te dane. W przypadku braku wyżej wymienionych dokumentów - pomocny może okazać się indeks studenta, pod warunkiem że zawiera wpisy o dacie rozpoczęcia i ukończenia studiów oraz programowym wymiarze nauki.

Należy pamiętać, że do stażu emerytalnego można zaliczyć jedynie okres studiów na jednym kierunku, i to przed 1 stycznia 1999 roku Wymiar okresu studiów doliczany do stażu jest zgodny z programem nauczania. W przypadku braku wyżej wymienionych dokumentów ZUS może rozpatrzyć inne dowody potwierdzające okres studiów (np. legitymacja studencka, zaświadczenia z archiwum uczelni).

Okresy ubezpieczenia u małych przedsiębiorców

ZUS może automatycznie poświadczyć okresy ubezpieczenia u małych pracodawców (zatrudniających do 20 osób). Aby to zrobić, należy wypełnić Informację o okresach składkowych i nieskładkowych (formularz ERP-6) i podać w niej:

Okres zatrudnienia,

Nazwę zakładu pracy lub dane personalne pracodawcy (imię i nazwisko),

Adres zakładu pracy,

Numer konta płatnika (NKP) pracodawcy (o ile jest znany).

Numer NKP był nadawany przez ZUS przed 1999 rokiem. Można go sprawdzić w legitymacji ubezpieczeniowej, o ile pracodawca go tam podał. Jeśli nie pamiętamy numeru NKP lub nie posiadamy legitymacji ubezpieczeniowej, należy skontaktować się z ZUS. ZUS może poświadczyć ubezpieczenie tylko u tych pracodawców, którzy zgłaszali swoich pracowników do ZUS i odprowadzali składki ubezpieczeniowe.

Wypełniając formularz ZUS EKP, osoby, które samodzielnie opłacały składki na ubezpieczenie społeczne jako osoby prowadzące działalność gospodarczą lub współpracujące z taką osobą, zobowiązane są do podania następujących informacji: