Dodatkowe świadczenie ratownicze należy się konkretnym emerytom. Kwota to 258 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 3096 zł. Komu należy się świadczenie ratownicze?

Świadczenie ratownicze

Świadczenie ratownicze to dodatek przysługujący strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej (OSP), którzy pełnili czynną służbę przez co najmniej 25 lat (mężczyźni) lub 20 lat (kobiety). Dodatkowo konieczne jest branie udziału w akcjach oraz działaniach ratowniczych. Co ciekawe - nie wypłaca go ZUS, a Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać świadczenie ratownicze?

Senior musi zdobyć potwierdzenie swojej działalności przynajmniej od trzech osób. Oświadczenia te muszą być pisemne. Dodatkowo jedna z tych osób musi być osobą pełniącą (obecnie lub w przeszłości) funkcje publiczne. Może być to również świadek pracujący w administracji samorządowej. Dodatkowo konieczne jest złożenie specjalnego wniosku o wypłacanie 258 zł dodatku. Co ważne, dokument ten nie jest składany w ZUS-ie, a na ręce powiatowego lub miejscowego komendanta PSP.

Ile wynosi świadczenie ratownicze w 2024 roku?

W tym roku waloryzacja wyniosła 12,12 proc. W rezultacie od 1 marca 2024 roku świadczenie ratownicze wzrosło z 230 zł do 258 zł. To oznacza, że emeryci korzystający z tego dodatku otrzymają teraz dodatkowo 3096 zł rocznie. Warto dodać, że jest to dodatek dożywotni. Środki finansowe powinny być przekazywane przelewem do 15. dnia każdego miesiąca.

Kto może się ubiegać o świadczenie ratownicze?

Tylko osoby, które pełniły funkcje ratowników górskich i strażaków ochotników mogą ubiegać się o świadczenie ratownicze. Istotne są tutaj wiek, staż pracy oraz posiadane dokumenty. Świadczenie to przewidziane jest jako forma wsparcia dla osób, które poświęciły znaczną część swojego życia na służbę w ramach Ochotniczych Straży Pożarnych.

Uprawnionymi do świadczenia ratowniczego są:

Przez co najmniej 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni) aktywnie uczestniczyli (co najmniej raz w roku) w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych w ramach Ochotniczej Straży Pożarnej, lub jako ratownicy górscy .

lub (co najmniej raz w roku) w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych . Ukończyli 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) .

lub . Konieczne jest udokumentowanie co najmniej jednorazowego udziału w akcji ratowniczej w ciągu roku.

Udokumentowanie udziału w akcji ratowniczej jest niezbędne do uzyskania świadczenia ratowniczego. Istnieją dwa sposoby potwierdzenia obecności:

Ewidencja z imiennym spisem uczestników akcji ratowniczej - jest to najprostszy i najlepszy sposób weryfikacji.

- jest to najprostszy i najlepszy sposób weryfikacji. Pisemne oświadczenie trzech świadków - wymagane w przypadku akcji ratowniczych, które miały miejsce przed 2011 rokiem. Świadkami mogą być osoby pełniące funkcje publiczne lub zatrudnione w urzędach samorządowych.

Wnioski o świadczenie należy składać do komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, lub do naczelnika GOPR i TOPR.