Od 1 października 2024 roku startuje program Aktywny Rodzic, wprowadzający nowe świadczenia pieniężne dla rodzin, mający na celu wspieranie rodziców w łączeniu obowiązków rodzicielskich z aktywnością zawodową. Wnioski o te świadczenia będą przyjmowane przez ZUS.

Rodzaje świadczeń

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o nowych świadczeniach i ich rodzajach. Aktywni rodzice w pracy – nowe świadczenie dla rodziców pracujących. Aktywnie w żłobku – zastępujące dotychczasowe dofinansowanie do żłobka. Aktywnie w domu – zastępujące rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO).

Kto może otrzymać świadczenia

Świadczenia przysługują osobom zamieszkałym w Polsce: Obywatelom polskim. Obywatelom UE/EFTA oraz Wielkiej Brytanii. Innym cudzoziemcom, jeśli mają legalny pobyt w Polsce i dostęp do rynku pracy. To świadczenie przysługuje pracującym rodzicom na dziecko w wieku 12-35 miesięcy, które nie uczęszcza do przedszkola, żłobka ani nie jest pod opieką dziennego opiekuna.

Jaka jest wysokość świadczeń?

Świadczenie aktywni rodzice w pracy przysługuje w wysokości: 1500 zł miesięcznie na dziecko,

1900 zł miesięcznie – jeżeli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami:

konieczności stałej lub długotrwałej opieki albo pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji - poinformował ZUS.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski można składać tylko elektronicznie od 1 października 2024 roku ZUS poinformował, że wnioski papierowe nie będą rozpatrywane