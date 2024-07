Dodatek dla sieroty zupełnej wynosi od 1 marca 2024 roku 620,36 zł. Kwota ta ulega zmianie i podwyższana jest przy każdej waloryzacji rent i emerytur.

ZOBACZ kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Reklama

Świadczenie dla sieroty zupełnej mogą otrzymać osoby, które są uprawnione do renty rodzinnej i nie mają obojga rodziców. Starać o taki dodatek mogą się też uprawnieni, których matka nie żyje, a ojciec jest nieznany. Nie ma znaczenia fakt, ile lat ma świadczeniobiorca, oraz to, ile osób jest uprawnionych do renty rodzinnej, czyli ile dzieci mieli zmarli rodzice.

Reklama

Dodatek dla sieroty zupełnej otrzymuje się wraz z rentą rodzinną. I choć nie są dostępne informacje na ten temat, to można wnioskować, że wraz z końcem pobierania tego świadczenia, dodatek również przestaje być wypłacany.

Tym samym, przypomnijmy, że dzieci własne, drugiego małżonka lub przysposobione mogą pobierać rentę rodzinną do ukończenia 16. roku życia, 25. roku życia, jeśli się uczą, a także bez względu na to, w jakim są wieku, gdy są całkowicie niezdolne do pracy (przed ukończeniem 16. roku życia lub 25. roku życia w przypadku osób uczących się). W przypadku osoby, która 25 lat kończy na ostatnim roku studiów, prawo do wypłaty świadczenia jest przedłużane do końca roku na uczelni.

Dodatek dla sieroty zupełnej nie jest przyznawany z urzędu, konieczne jest złożenie wniosku. Można to zrobić dowolnym czasie po spełnieniu warunków, które były niezbędne do jego otrzymania.

Dokumenty, jakie należy złożyć, to nie tylko wniosek o dodatek dla sieroty zupełnej, lecz także dokumenty stwierdzające zgon obojga rodziców lub akt zgonu matki oraz akt urodzenia, który potwierdza, że ojciec jest nieznany. Składać je można osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce ZUS-u lub też za pośrednictwem operatora pocztowego czy polskiego urzędu konsularnego.

Jak długo czeka się na decyzję?

Wniosek jest rozpatrywany przez ZUS właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub jednostkę organizacyjną ZUS-u wyznaczoną przez jego prezesa. Dokumenty są analizowane, w razie potrzeb przeprowadzane jest postępowanie wyjaśniające, bez niego niemożliwe jest bowiem wydanie decyzji. Gdy wszystkie niejasności zostaną rozwiane, decyzja zostaje wydana w ciągu 30 dni.

Jeśli wnioskodawca się z nią nie zgadza, może się odwołać pisemnie lub ustnie do protokołu. Ma na to miesiąc od dnia, w którym otrzymał decyzję.Odwołanie się jest darmowe.