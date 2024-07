Urzędy skarbowe kontrolują konta bankowe Polaków

Jak podaje Onet, Ministerstwo Finansów na prośbę Rzecznika Praw Obywatelskich podało dane dotyczące kontroli skarbowych kont bankowych. Według tych informacji w okresie od 1 lipca 2022 roku do 31 marca 2024 roku urząd skarbowy wystąpił z prośbą o udostępnienie informacji o kontach bankowych Polaków 407 razy, a urząd celno-skarbowy – 3112 razy.

Jakie informacje mogą uzyskać urzędy skarbowe?

Organy skarbowe mogą uzyskać dostęp do kont bankowych Polaków. Dane, o które mogą zapytać, to na przykład informacje o kredytach i pożyczkach (z informacją, na co zostały udzielone i w jakiej wysokości), skrytkach sejfowych (z ich historią), umowach depozytowych czy posiadanych rachunkach bankowych (ich liczba, ewentualne pełnomocnictwa do innych kont, obroty na tych rachunkach, wpływy, obciążenia, nadawcy i odbiorcy przelewów). Wprowadzenie tych zmian dla wielu było niepokojące. Ich celem jest jednak chęć zmniejszenia działań niezgodnych z prawem w przypadku finansów publicznych.

Udostępnianie danych Polaków – przepisy

Przypomnijmy, że zmiany dotyczące udostępniania danych o kontach bankowych Polaków zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2022 roku. Ustawę o KAS zmieniono w związku z przepisami Nowego Ładu. Po tej dacie banki zostały zobowiązane do sporządzenia oraz przekazywania informacji dotyczących osób fizycznych lub prawnych, lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, lub też pełnomocników, które zostały wykazane w żądaniu rachunku bankowego sporządzonego przez szefa KAS, naczelnika urzędu skarbowego lub celnoskarbowego. Żądanie może zostać wydane w związku z wszczętym postępowaniem przygotowawczym lub czynnościami wyjaśniającymi w sprawie o przestępstwa lub wyprowadzenia oraz przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.

Udostępnione mogą zostać informacje w zakresie kont bankowych, którego dana osoba jest właścicielem lub współwłaścicielem, posiadanych pełnomocnictw do dysponowania rachunkami, stanu rachunków, obrotów, wpływów i obciążeń, wraz z ich tytułami, nadawcami oraz odbiorcami. Co ciekawe, właściciel strony nie musi być informowany o tym, że jego konto bankowe zostało sprawdzone, dlatego też kontrolowani nie muszą być świadomi takiej sytuacji.