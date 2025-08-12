PPK mają w założeniu zachęcać Polaków do oszczędzania na czas emerytury. Do systemu wpisało się 3,9 mln osób. Program polega na tym, że pracownik, pracodawca i państwo składa się na dodatkowe świadczenie, które można wypłacać już po osiągnięciu 60. roku życia. Opłata od pracownika to 2 proc. pensji brutto, pracodawcy – 1,5 proc., a państwo na start wpłata 250 zł i dodatkowo raz w roku - 240 zł.

Obecnie wartość aktywów zgromadzonych w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) przekroczyła rekordowy poziom 40 miliardów złotych. Na koniec 2024 r. w PPK zgromadzonych było 30,24 mld zł. W niespełna osiem miesięcy wartość ta wzrosła o 10 mld zł. Liczba uczestników programu wzrosła w tym czasie z 3,69 mln do 3,94 mln osób – o 250 tys. nowych oszczędzających.

30 mln zł dla uczestników PPK

Polski Fundusz Rozwoju poinformował, że przekazał instytucjom finansowym 29,8 mln zł tytułem wpłat powitalnych za drugi kwartał tego roku. Środki te trafią do 119 tys. uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). "Wzrost liczby osób, które otrzymały wpłatę powitalną w porównaniu z poprzednim kwartałem, świadczy o utrzymującym się zainteresowaniu programem. Dla porównania, w pierwszym kwartale 93,5 tys. uczestników otrzymało łącznie 23,4 mln zł." - podaje PFR.

Jednorazowa wpłata powitalna, w wysokości 250 zł, przysługuje osobie mającej status uczestnika PPK przez co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe, jeżeli w okresie jej uczestnictwa w PPK zostały dokonane - finansowane przez nią - wpłaty podstawowe za co najmniej 3 miesiące. Wpłata powitalna jest finansowana z Funduszu Pracy.

Wpłata ta jest ewidencjonowana na rachunku PPK uczestnika w terminie 45 dni po zakończeniu kwartału. Oznacza to, że wpłata powitalna za drugi kwartał 2025 r. pojawi się na rachunku uczestnika PPK, który spełnił przesłanki do jej otrzymania, najpóźniej 14 sierpnia.

Ile masz na rachunku PPK?

Uczestnik Pracowniczych Planów Kapitałowych może sprawdzić stan swoich środków na rachunku PPK w serwisie internetowym instytucji finansowej, prowadzącej ten rachunek. Uczestnik programu ma także dostęp do informacji o wszystkich swoich rachunkach PPK w Serwisie MojePPK, pod adresem www.rachunek.mojeppk.pl.

Osoby, które - na skutek niespełnienia warunków do przyznania wpłaty powitalnej - nie otrzymają jej w sierpniu, mogą otrzymać ją - po spełnieniu tych przesłanek - w kolejnym terminie wypłaty (w listopadzie 2025 roku).