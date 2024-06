Co to jest działalność nierejestrowana 2024? To forma drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Osoby prowadzące taką działalność nie muszą opłacać składek ZUS, prowadzić księgowości ani rozliczać się z podatku VAT.

Reklama

Kto może prowadzić działalność nierejestrowaną?

Aby skorzystać z tej formy działalności, należy spełnić kilka warunków:

Przychód z działalności nie może przekroczyć w żadnym miesiącu 75proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W okresie ostatnich 60 miesięcy nie można było prowadzić działalności gospodarczej.

Nie można wykonywać działalności w ramach spółki cywilnej ani prowadzić działalności regulowanej (wymagającej koncesji, licencji lub zezwolenia).

Działalność nierejestrowana 2024. Od 1 lipca wyższe limity przychodów

W 2024 roku limit przychodów dla działalności nierejestrowanej wynosi:

3181,50 zł brutto miesięcznie w pierwszym półroczu (75 proc. minimalnego wynagrodzenia wynoszącego 4242 zł).

brutto miesięcznie w pierwszym półroczu (75 proc. minimalnego wynagrodzenia wynoszącego 4242 zł). 3225 zł brutto miesięcznie w drugim półroczu od 1 lipca 2024 (75proc. minimalnego wynagrodzenia wynoszącego 4300 zł).

Co się stanie, gdy przekroczę limit?

Jeśli przychód z działalności nierejestrowanej przekroczy limit w danym miesiącu, działalność ta automatycznie staje się działalnością gospodarczą od dnia przekroczenia limitu. W takim przypadku należy w ciągu 7 dni złożyć wniosek o rejestrację działalności w CEIDG.

Korzyści i ograniczenia działalności nierejestrowanej 2024

Korzyści:

Brak konieczności rejestracji firmy i związanych z tym formalności.

Brak obowiązku opłacania składek ZUS.

Brak konieczności prowadzenia księgowości i rozliczania się z podatku VAT.

Możliwość przetestowania swojego pomysłu na biznes przed założeniem firmy.

Ograniczenia: