Kiedy wypłata 14. emerytury? Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej,14. emerytura 2024 zostanie wypłacona we wrześniu 2024 roku. Jest to termin zbliżony do ubiegłorocznego, co oznacza, że seniorzy mogą spodziewać się dodatkowych środków przed rozpoczęciem sezonu grzewczego.

Czy wszyscy otrzymają 14. emeryturę w tym samym czasie?

Tak, według zapewnień rządu, termin wypłaty 14. emerytury będzie jednolity dla wszystkich uprawnionych. Wszyscy pieniądze otrzymają we wrześniu. Najprawdopodobniej, jak w roku ubiegłym wraz z wrześniową emeryturą stałą, czyli 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 września.

Jak zostanie wypłacona 14. emerytura?

Czternastka zostanie wypłacona razem ze świadczeniem podstawowym, co oznacza, że emeryci i renciści otrzymają ją na swoje konta bankowe lub za pośrednictwem poczty, w zależności od wybranej formy wypłaty.

Czy trzeba składać wniosek o 14. emeryturę?

Nie, wypłata 14. emerytury odbywa się automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych wniosków. Uprawnieni do świadczenia otrzymają je na podstawie danych znajdujących się w systemie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).