Renta rodzinna ma na celu zapewnienie wsparcia finansowego dla osób, które utraciły źródło dochodu w wyniku śmierci bliskiej osoby. Świadczenie przysługuje rodzinie tylko w przypadku, kiedy osoba zmarła była uprawniona do emerytury lub renty. Czy można stracić rentę rodzinną? Jest to możliwe. W niektórych sytuacjach ZUS może przestać wypłacać rentę rodzinną.

Zawieszenie renty rodzinnej – nowe limity dorabianiaod czerwca 2024

Jednym z głównych powodów zawieszenia renty rodzinnej jest osiąganie dochodów przez osobę uprawnioną do tego świadczenia. Na zmniejszenie lub zawieszenie renty rodzinnej przez ZUS wpływa przede wszystkim przychód z tytułu zatrudnienia lub innej działalności, który podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.

Od 1 czerwca 2024 roku wzrosły limity przychodów, które można uzyskać dorabiając do renty rodzinnej. Jeśli miesięczne zarobki nie przekroczą 5703,20 zł brutto (czyli 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), renta rodzinna nie zostanie zmniejszona. Zarobki powyżej 10 591,60 zł brutto (130 proc. przeciętnego wynagrodzenia) mogą spowodować zawieszenie wypłaty renty przez ZUS.

Kiedy ZUS zmniejszy wysokość renty rodzinnej?

Jeżeli jednak miesięczne zarobki wynoszą między 5703,20 zł a 10 591,60 zł brutto, renta rodzinna zostanie pomniejszona o kwotę, o którą zostanie przekroczony ten próg, ale nie więcej niż o maksymalną kwotę zmniejszenia. W przypadku renty rodzinnej dla jednej osoby jest to 757,08 zł.

Jeśli do renty rodzinnej uprawnionych jest więcej osób, to w przypadku przekroczenia granicznych kwot przychodu, zmniejszeniu lub zawieszeniu ulega tylko ta część świadczenia, która przysługuje osobie osiągającej dodatkowe przychody. Oznacza to, że pozostałe osoby uprawnione do renty rodzinnej nie tracą swojej części świadczenia.

Zawieszenie renty rodzinnej po ukończeniu szkoły

W przypadku przerwania nauki np. rezygnacji ze studiów lub szkoły, ZUS także może zawiesić wypłatę świadczenia. Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia 16. roku życia, a jeżeli kontynuują naukę – do ukończenia 25. roku życia. Dlatego ważne jest, aby osoby pobierające rentę rodzinną regularnie informowały ZUS o swoim statusie edukacyjnym.

Zawieszenie renty rodzinnej - zmiana statusu niepełnosprawności

Warto dodać też, że dzieci niepełnosprawne, które ukończyły 16. rok życia, mogą nadal otrzymywać rentę rodzinną, jeżeli ich niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 16. roku życia lub w trakcie nauki przed ukończeniem 25. roku życia. ZUS może zawiesić rentę rodzinną, jeśli stan zdrowia takiej osoby ulegnie poprawie i nie będzie już spełniała kryteriów niepełnosprawności.